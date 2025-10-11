В субботу в Риге пройдет международная выставка зарубежного образования

В одном месте соберутся более 50 представителей ведущих образовательных учреждений из Европы, Великобритании, США, Канады и других стран. Посетители смогут лично встретиться с представителями университетов, колледжей, средних школ, бизнес-школ и языковых центров, а также узнать о возможностях обучения, условиях поступления, финансировании и построении карьеры за рубежом.