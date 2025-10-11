В субботу в Риге пройдет международная выставка зарубежного образования
11 октября в конференц-центре Radisson Blu Hotel Latvija (ул. Элизабетес, 55, Рига) состоится международная выставка “Days of International Education” (“Дни международного образования”), организуемая компанией Baltic Council for International Education.
В одном месте соберутся более 50 представителей ведущих образовательных учреждений из Европы, Великобритании, США, Канады и других стран. Посетители смогут лично встретиться с представителями университетов, колледжей, средних школ, бизнес-школ и языковых центров, а также узнать о возможностях обучения, условиях поступления, финансировании и построении карьеры за рубежом.
Что включает программа выставки:
- Программы среднего, профессионального и высшего образования (бакалавриат, магистратура, MBA, докторантура);
- Подготовительные и языковые курсы, а также летние академические лагеря;
- Подготовка к экзаменам IELTS и Cambridge English;
- Информация о стипендиях и возможностях бесплатного обучения;
- Индивидуальные консультации по выбору подходящего учебного заведения и направления обучения.
Во время выставки посетителям будет доступна обширная бесплатная программа семинаров и презентаций, где будут рассмотрены темы:
- Обучение в Европе на английском языке;
- Как выбрать профессию будущего?
- Международные экзамены IELTS и Cambridge English;
- Подготовка творческого портфолио;
- Учёба и работа в Ирландии;
- Возможности образования в Нидерландах.
На выставке будет работать зона карьерных консультаций, где каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику талантов и профессиональных интересов, а также получить рекомендации по выбору профессии и направления обучения.
Проект выставки был запущен в Латвии ещё в 2005 году и со временем стал одним из самых авторитетных образовательных событий в Европе.
Сегодня выставка успешно проводится не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии, Польше, Венгрии и Словакии, объединяя сотни учебных заведений и тысячи посетителей.
Время работы выставки: 10.00 – 17.00, вход свободный.