Началась продажа билетов на самый ожидаемый зимний концерт - "Рождественская прелюдия" Инессы Галанте

«Концерт “Рождественская прелюдия” для меня и всех участников - это особая традиция Каждый год я с особым трепетом жду этой встречи с публикой, чтобы вместе пережить чудо музыки, наполнить сердца светом, добром и радостью, которую несёт Рождество. В эти мгновения особенно остро ощущаешь, как музыка способна объединять людей и дарить им веру в чудо. Я приглашаю вас всех на этот концерт - мы готовим для вас особую программу и немало сюрпризов, чтобы этот вечер стал по-настоящему незабываемым» - поделилась Инесса Галанте.