Традиционный Праздник яблок в Добеле: дегустации, мастерские и выступления
Сегодня в Институте садоводства в Добеле пройдет традиционный Праздник яблок, сообщила агентству LETA руководитель по коммуникациям института Кристине Лиепа. Программу праздника дополнит выставка около 80 сортов яблок с дегустацией, а также широкий и разнообразный спектр мероприятий.
Одним из центральных событий станет вручение Ордена яблока — награды, которую в 14-й раз присуждают Институт садоводства, самоуправление Добельского края и Латвийская ассоциация садоводов. Орден яблока вручается за высокий профессионализм, способствующий развитию и узнаваемости отрасли.
В этом году награды удостоятся владельцы хозяйства Jaunbrēmeles в Коценской волости — Визма и Гунтис Путенисы. Семья Путенисов занимается садоводством более 20 лет. Первые яблони были посажены тогда, когда хозяйство развивалось постепенно, параллельно с наемной работой. Сегодня в Jaunbrēmeles — семь гектаров яблоневых садов, где растет около 30 сортов яблок. Такое разнообразие позволяет сохранить традиционные сорта и одновременно испытывать новые и редкие, обеспечивая устойчивость и разнообразие урожая.
Хозяйство получило статус демонстрационного и делится опытом с другими садоводами, студентами и интересующимися, организуя занятия и практические дни. Семья сотрудничает с кооперативом Zelta ābele, что позволило совместно развивать инфраструктуру хранения и расширять возможности отрасли. Они также участвуют в программе «Школьный фрукт», благодаря которой дети регулярно получают местные фрукты и овощи.
Во время праздника будут консультации ученых института, а также ярмарка с участием производителей Добельского края и окрестностей.
Гости смогут поучаствовать в фото-ориентации, посетить керамическую мастерскую Иевы Юрки и мастерскую тканевого принта OpenLab. Состоится и открытый шахматный чемпионат Праздника яблок.
В празднике примут участие производители сидра Sabiles sidrs, Herbsts, Pienjāņi и Lauskis, которые расскажут о традициях приготовления сидра и о сортах яблок, наиболее подходящих для этого напитка.
Программу праздника дополнит ансамбль творческого объединения Ilga — актеры театра Dailes Лаурис Субатниекс, Гундарс Силакакциниш и Алдис Силиньш.