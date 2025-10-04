Традиционный Праздник яблок в Добеле: дегустации, мастерские и выступления

В этом году награды удостоятся владельцы хозяйства Jaunbrēmeles в Коценской волости — Визма и Гунтис Путенисы. Семья Путенисов занимается садоводством более 20 лет. Первые яблони были посажены тогда, когда хозяйство развивалось постепенно, параллельно с наемной работой. Сегодня в Jaunbrēmeles — семь гектаров яблоневых садов, где растет около 30 сортов яблок. Такое разнообразие позволяет сохранить традиционные сорта и одновременно испытывать новые и редкие, обеспечивая устойчивость и разнообразие урожая.