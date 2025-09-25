"Латвия занимает особое место в моем сердце": король вальсов Андре Рье объявил о концерте в Риге в 2026 году

Он сделал классическую музыку доступной миллионам людей по всему миру и превратил вальс в международную сенсацию. Его концерты — это не только музыка, но и зрелищное шоу. Участники и солисты его оркестра представляют 16 разных стран, у Андре есть собственное ателье костюмов, четыре комплекта сцен и инструментов, чтобы обеспечивать турне между континентами. Он и его оркестр (крупнейший частный оркестр в мире) путешествуют со своим фитнес-тренером, врачом и даже тремя поварами.