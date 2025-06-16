Объявлены еще три артиста, которые выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Свое участие вновь подтвердил Michał Szpak (Польша) — артист с уникальным вокалом и ярко выраженной индивидуальной манерой, финалист Eurovision 2016. Его эмоциональное выступление и безупречный музыкальный вкус в прошлом году вызвали восторг публики в Юрмале. Голос Michał’a Szpak’a охватывает впечатляющий диапазон в четыре октавы, а сценический образ сочетает экспрессию, чувствительность и подлинную артистичность. Возвращение этого исполнителя на сцену Laima Rendezvous Jūrmala — это встреча с артистом, который не боится быть собой и превращает каждую песню в личную исповедь.