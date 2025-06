Объявлены еще три артиста, которые выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Среди возвращающихся звезд — болгарская певица Elizabet Zaharieva, впервые выступившая на фестивале в 2024 году. Ее авторская композиция So I’ll Try, исполненная на сцене Dzintari, вызвала широкий резонанс и была представлена в национальной телетрансляции. Финалистка The Voice of Bulgaria (2022), Elizabet уже подписала контракт с лейблом Virginia Records, а ее дебютный сингл готовится к релизу. Обладательница целого ряда международных наград, она отличается исключительной вокальной техникой, сценической выразительностью и музыкальной зрелостью.