Объявлены еще три артиста, которые выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala уже давно стал международной сценой, на которой встречаются выдающиеся исполнители из самых разных жанров, культур и стран. В этом году, с 25 по 27 июля, к числу участников присоединятся как горячо любимые зрителями артисты, так и новые имена, чье появление обещает стать настоящим открытием фестиваля.
Свое участие вновь подтвердил Michał Szpak (Польша) — артист с уникальным вокалом и ярко выраженной индивидуальной манерой, финалист Eurovision 2016. Его эмоциональное выступление и безупречный музыкальный вкус в прошлом году вызвали восторг публики в Юрмале. Голос Michał’a Szpak’a охватывает впечатляющий диапазон в четыре октавы, а сценический образ сочетает экспрессию, чувствительность и подлинную артистичность. Возвращение этого исполнителя на сцену Laima Rendezvous Jūrmala — это встреча с артистом, который не боится быть собой и превращает каждую песню в личную исповедь.
Среди возвращающихся звезд — болгарская певица Elizabet Zaharieva, впервые выступившая на фестивале в 2024 году. Ее авторская композиция So I’ll Try, исполненная на сцене Dzintari, вызвала широкий резонанс и была представлена в национальной телетрансляции. Финалистка The Voice of Bulgaria (2022), Elizabet уже подписала контракт с лейблом Virginia Records, а ее дебютный сингл готовится к релизу. Обладательница целого ряда международных наград, она отличается исключительной вокальной техникой, сценической выразительностью и музыкальной зрелостью.
Впервые на фестивальной сцене — выдающаяся казахстанская оперная певица Zarina Altynbayeva. Сопрано с мировым именем, выпускница магистратуры Лондонского университета Goldsmiths (с отличием, 2011), она — лауреат престижных конкурсов: Alion Baltic International Music Competition (Латвия), Tokyo Music Competition (Япония), Montecatini Opera Competition (Италия) и др. Zarina выступала на ведущих академических сценах Европы и Азии — от Astana Opera и Pergolesi Opera Theater до Tokyo Bunka Kaikan. Ее дебют в Юрмале станет настоящим подарком для ценителей классического вокального мастерства.
Особое настроение, как всегда, создадут Sunstroke Project (Молдова) — признанные мастера танцевальной сцены, виртуозы живого исполнения и многократные участники Eurovision. Их энергичные выступления сочетают харизматичную подачу и безошибочное чувство ритма. Sunstroke Project — частые гости Laima Rendezvous, и каждый их выход на сцену «Дзинтари» превращается в шоу, полное света, драйва и отличного настроения. Их возвращение в Юрмалу — это гарантия того, что зал будет танцевать.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который в 2025 году пройдет с 25 по 27 июля, с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трех дней на сцене «Дзинтари» выступают артисты из разных стран и музыкальных направлений, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Теплая атмосфера, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля.