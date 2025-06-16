Осенью Jysk откроет новый магазин в районе улицы Краста
Розничный продавец товаров для дома Jysk этой осенью планирует открыть новый магазин в Риге, на улице Феодора Саманска, в районе Краста, сообщил директор по маркетингу Jysk Андрей Еркин.
Он указал, что точная дата открытия магазина станет известна в октябре.
Объем инвестиций, вложенных в создание магазина, Еркин не раскрыл. На вопрос о будущем расположенного неподалеку магазина Jysk в торговом центре Mols он ответил, что информация о дальнейших планах будет доступна позже.
Согласно данным Земельной книги, 27 февраля 2024 года часть земельного участка по адресу ул. Феодора Саманска, 1, была приобретена за 2,34 миллиона евро у Lidl Latvija компанией JD Properties, которая полностью принадлежит Jysk Linnen'n Furniture. Одновременно Jysk объявил вакансию управляющего новым магазином на ул. Феодора Саманска. Уровень зарплаты на этой должности составляет от 1800 до 2000 евро до уплаты налогов.
В настоящее время у Jysk в Латвии 16 магазинов — в Риге, Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае, Резекне, Валмиере и Елгаве.