Осенью Jysk откроет новый магазин в районе улицы Краста

Согласно данным Земельной книги, 27 февраля 2024 года часть земельного участка по адресу ул. Феодора Саманска, 1, была приобретена за 2,34 миллиона евро у Lidl Latvija компанией JD Properties, которая полностью принадлежит Jysk Linnen'n Furniture. Одновременно Jysk объявил вакансию управляющего новым магазином на ул. Феодора Саманска. Уровень зарплаты на этой должности составляет от 1800 до 2000 евро до уплаты налогов.