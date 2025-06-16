Иран готовит документ о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1970 году. По нему страна имеет право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от создания ядерного оружия и обязательство сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).