Иран готовит документ о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иранские парламентарии готовят законопроект, который выведет Тегеран из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявило министерство иностранных дел исламской республики, сообщает Reuters.
«С учетом последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство обязано исполнять законы, принятые парламентом, но этот законопроект пока только подготавливается, и мы будем координировать действия с парламентом на последующих этапах» — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бакаи.
Ранее сегодня государственные СМИ Ирана сообщили, что парламент еще не принял решения о выходе из ДНЯО. Один из депутатов заявил, что документ находится на начальной стадии законодательного процесса.
Иран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1970 году. По нему страна имеет право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от создания ядерного оружия и обязательство сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).