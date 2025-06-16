ВИДЕО: трансгендерная дочь Илона Маска Вивиана с триумфом дебютировала на драг-сцене

Илон Маск ранее публично высказывался с критикой в адрес трансгендерной идентичности своей дочери, заявляя, что его «сын Ксавьер мертв». Сама Вивиан неоднократно открыто рассказывала о своем опыте и сложных отношениях с отцом, подчеркивая, что он не поддерживал ее в вопросах гендерной идентичности. Она также осуждала публичные заявления Маска и призывала к уважению и пониманию трансгендерных людей.