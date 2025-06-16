ВИДЕО: трансгендерная дочь Илона Маска Вивиана с триумфом дебютировала на драг-сцене
Трансгендерная дочь технологического миллиардера Илона Маска — Вивиан Дженна Уилсон — впервые выступила на драг-шоу в Лос-Анджелесе, где размахивала флагом трансгендерного сообщества и собирала средства в поддержку иммигрантов.
21-летняя Вивиан дебютировала в шоу под названием “Pattie Gonia Presents: SAVE HER!” под сценическим именем Vivllainous. Благотворительное мероприятие было организовано экологическим активистом и драг-артистом Пэтти Гониа с целью сбора денег на юридическую помощь иммигрантам в округе Лос-Анджелес. «Мы используем шоу, чтобы выразить солидарность с задержанными иммигрантами, активистами и всеми, кто поднимает голос во имя справедливости», — написал он в Instagram.
На сцене Вивиан появилась в обтягивающем черном боди и прозрачном структурированном корсете, с футуристическим макияжем, созданным другим участником шоу “SAVE HER!”. Настоящей звездой выступления стали ее длинные волосы, которыми она эффектно и синхронно размахивала на сцене под песню “Wasted Love” австрийской певицы JJ. Во время номера Вивиан также подняла флаг трансгендерной гордости, в окружении других артистов шоу.
Hey Elon, I see your transgender son Vivian Jenna Wilson— TruthInBytes (@bytesintruth) June 14, 2025
Is now dancing at drag shows so he can raise money for illegal immigrants legal bills, in L.A.
How lovely~ 👍🏻 pic.twitter.com/121STau72R
Илон Маск ранее публично высказывался с критикой в адрес трансгендерной идентичности своей дочери, заявляя, что его «сын Ксавьер мертв». Сама Вивиан неоднократно открыто рассказывала о своем опыте и сложных отношениях с отцом, подчеркивая, что он не поддерживал ее в вопросах гендерной идентичности. Она также осуждала публичные заявления Маска и призывала к уважению и пониманию трансгендерных людей.