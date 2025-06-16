Хотят любви, но остаются одни: женщинам каких знаков зодиака сложно выйти замуж

Женщина-Овен — ураган. Она знает, чего хочет, и идёт к цели, сметая всё на своём пути. В отношениях она тоже лидер, и именно это пугает многих мужчин. Мало кто готов жить рядом с женщиной, у которой на всё есть план, включая твои эмоции. Её прямота и независимость — причина восхищения и одновременно... бегства. Она хочет любви, но не умеет ждать — а брак требует терпения.