Хотят любви, но остаются одни: женщинам каких знаков зодиака сложно выйти замуж
Иногда дело не в красоте, умении готовить или желании быть рядом с кем-то. Иногда ответ скрыт в характере — том самом, что формируется под влиянием звезд. Астрологи уверяют: у некоторых знаков зодиака действительно больше преград на пути к счастливому браку. Не потому, что они хуже, а потому что... сложнее. Сложнее ужиться, довериться, впустить в свой мир. Вот кто чаще других остается в статусе "в активном поиске", даже мечтая о любви.
♈ Овен — слишком сильная для слабых
Женщина-Овен — ураган. Она знает, чего хочет, и идёт к цели, сметая всё на своём пути. В отношениях она тоже лидер, и именно это пугает многих мужчин. Мало кто готов жить рядом с женщиной, у которой на всё есть план, включая твои эмоции. Её прямота и независимость — причина восхищения и одновременно... бегства. Она хочет любви, но не умеет ждать — а брак требует терпения.
♍ Дева — планирует чувства по расписанию
Девы слишком разумны. Они анализируют отношения, как отчёт в Excel: плюсы, минусы, перспективы. Чувства? Конечно, есть, но под контролем. Мужчины чувствуют себя под микроскопом и сдаются. Женщина-Дева хочет идеального партнёра, а потому часто отвергает всех "неидеальных", не успев даже разглядеть, кто перед ней.
♒ Водолей — живет в своем мире
Женщина-Водолей умна, свободолюбива и... немного отстранённа. Она не растворяется в партнёре, не проверяет телефон и не интересуется, где ты был. Кажется, идеал? Но её отстранённость может показаться равнодушием, а её внутренний мир — неприступной крепостью. Мужчины устают от загадки, которую невозможно разгадать. А она просто хотела быть собой.
♏ Скорпион — любит так, что страшно
Её страсть обжигает. Женщина-Скорпион может обольстить взглядом, но отношения с ней — как американские горки. Она ревнива, проницательна, может читать мысли, а если предашь — пощады не будет. Мужчины либо теряют голову, либо спасаются бегством. Она не боится одиночества, но в душе хочет любви — глубокой и настоящей. Только найти того, кто выдержит её темперамент, непросто.
♑ Козерог — ставит карьеру выше чувств
Женщина-Козерог умеет добиваться всего — кроме простого женского счастья. Не потому, что не может, а потому что всё время откладывает личное на потом. "Сначала бизнес, потом дети" — её внутренний девиз. Она может обожать мужчину, но показать это — не её стиль. Её холодность — маска, но мужчины редко дожидаются, когда она снимет её.