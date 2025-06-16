Опоздавшая на несколько минут студентка умоляла пустить ее на роковой рейс Air India - по счастью, ей отказали

Чаухан, которая вместе с мужем проводила отпуск на западе Индии, заранее забронировала место в эконом-классе — 36G — на рейс AI171, запланированный на вторую половину дня в четверг. Однако, прибыв в аэропорт в 12:20 по местному времени, несмотря на онлайн-регистрацию, она не смогла попасть на рейс. Сотрудники аэропорта отказались ее пропустить, так как она опоздала на контроль. «Мы были очень злы на водителя и уехали в бешенстве. Я была ужасно разочарована», — рассказала Чаухан в интервью BBC.