Опоздавшая на несколько минут студентка умоляла пустить ее на роковой рейс Air India - по счастью, ей отказали
Из-за пробок Бхуми Чаухан опоздала на свой рейс Air India в Лондон — всего на 10 минут. Недовольство водителем и запрет на посадку в самолет казались ей страшной несправедливостью и злой шуткой судьбы. Но позже выяснилось — это спасло ей жизнь.
28-летняя студентка, изучающая предпринимательство, из-за пробок не успела на рейс Air India в Лондон. Позже этот рейс потерпел катастрофу, в которой погибли как минимум 261 человек.
Чаухан, которая вместе с мужем проводила отпуск на западе Индии, заранее забронировала место в эконом-классе — 36G — на рейс AI171, запланированный на вторую половину дня в четверг. Однако, прибыв в аэропорт в 12:20 по местному времени, несмотря на онлайн-регистрацию, она не смогла попасть на рейс. Сотрудники аэропорта отказались ее пропустить, так как она опоздала на контроль. «Мы были очень злы на водителя и уехали в бешенстве. Я была ужасно разочарована», — рассказала Чаухан в интервью BBC.
BIG NEWS 🚨 Bhoomi Chauhan missed the ill-fated Ahmedabad flight by just 10 minutes — “Ganpati Bappa saved her today, she is thankful to God 🙏”.— Satyaagrah (@satyaagrahindia) June 13, 2025
“She said her body is literally shivering… she can't even talk, her mind is totally blank after hearing all that happened” — Jai… pic.twitter.com/qf98m6fkTC
Женщина ехала из города Анклешвар, расположенного за 200 км от Ахмедабада, но застряла в плотном потоке в центре города. «Когда я поняла, что опоздала, у меня была только одна мысль: если бы мы выехали раньше, я была бы в этом самолете», — сказала она.
«Я их очень умоляла впустить меня, ведь я опоздала всего на 10 минут, но они не пустили».
После того как пара покинула аэропорт, они остановились попить чаю и начали обсуждать с туристическим агентом возврат за билеты. Именно в этот момент Бхуми Чаухан получила звонок с ужасной новостью — самолет потерпел крушение. «То, что мы спаслись, — это настоящее чудо», — теперь она говорит BBC.
Падение самолета в Индии (12.06.25)
В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек.
Как известно, рейс AI171 в четверг, 12 июня, вылетел из аэропорта Ахмедабада по расписанию, но примерно через 30 секунд начал терять высоту и врезался в жилой район. Погибли 241 пассажир и 12 членов экипажа. Также известно, что не менее восьми человек на земле стали жертвами трагедии. На борту находились пассажиры из Индии, Португалии, Канады и Великобритании. Причины катастрофы все еще выясняются, но по предварительным данным, проблема могла быть связана с двигателями.