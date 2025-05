Марио Бионди выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025: торжество голоса, соула и элегантности

Родившийся в Катании, Сицилия, под именем Марио Ранно, Бионди с юных лет был окружен музыкой благодаря отцу, певцу Стефано Бионди. Его узнаваемый баритон, любовь к соулу, джазу и фанку помогли ему построить международную карьеру, объединившую винтажное звучание с современным стилем. Прорывом стала композиция "This Is What You Are", выпущенная в Японии и впоследствии открытая европейской публике благодаря легендарному диджею BBC Radio 1 Норману Джею. С тех пор артист выступал с такими мэтрами, как Рэй Чарльз, Чака Хан, Берт Бакарак, Incognito и The Crusaders.