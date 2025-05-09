При поддержке Rietumu Banka в Риге состоятся концерты Бостонского симфонического оркестра

«Выступление в Риге одного из лучших мировых оркестров и выдающихся латвийских музыкантов, добившихся успеха на международном уровне, – поистине уникальное событие. Rietumu Banka на протяжении многих лет целенаправленно поддерживает культуру, и мы с радостью стали спонсором этого проекта. Искренне надеюсь, что такие культурные мероприятия высочайшего класса будут проходить в Латвии все чаще, и будут доступны как можно более широкому кругу ценителей искусства», – говорит председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.