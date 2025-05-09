При поддержке Rietumu Banka в Риге состоятся концерты Бостонского симфонического оркестра
При поддержке Rietumu Banka 11 и 12 мая в Латвийской национальной опере впервые пройдут концерты Бостонского симфонического оркестра.Всемирно известный оркестр под управлением латвийского дирижера Андриса Нелсонса приедет в Ригу в рамках концертного турне по Европе, которое будет включать в себя выступления в Австрии, Германии, Чехии и Латвии.
Концерты организует Фонд развития культуры Андрейса Жагарса, продолжающий его важную миссию – способствовать выходу латвийских талантов на международный уровень и проведению культурных мероприятий мирового значения в Латвии.
В Риге состоятся два концерта с разными программами, в одном из них примет участие блестящая латвийская скрипачка Байба Скриде.
«Выступление в Риге одного из лучших мировых оркестров и выдающихся латвийских музыкантов, добившихся успеха на международном уровне, – поистине уникальное событие. Rietumu Banka на протяжении многих лет целенаправленно поддерживает культуру, и мы с радостью стали спонсором этого проекта. Искренне надеюсь, что такие культурные мероприятия высочайшего класса будут проходить в Латвии все чаще, и будут доступны как можно более широкому кругу ценителей искусства», – говорит председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
Учитывая ограниченное число мест в зале Латвийской национальной оперы, рядом со зданием оперы на улице будут установлены большие экраны – это позволит увидеть и услышать великолепные концерты всем желающим.
Бостонский симфонический оркестр был основан в 1881 году, с 2014 года его художественным руководителем и главным дирижером является Андрис Нелсонс. В настоящее время аудитория оркестра насчитывает миллионы поклонников – благодаря концертам, звукозаписям, радио- и телепередачам, а также образовательным проектам.
Бостонский симфонический оркестр поражает разнообразием концертных программ, эмоционально насыщенным исполнением, следованием традициям и в то же время использованием инновационных подходов. Оркестр по праву считается одним из наиболее выдающихся и разносторонних в мире, его неповторимая музыкальная манера привлекает музыкантов, солистов, композиторов и дирижеров высочайшего уровня.
Концерты Бостонского симфонического оркестра в Риге – значимое событие для всех ценителей музыки. Это в очередной раз подтверждает, что Рига укрепляет свои позиции как один из культурных центров Европы, где создаются новые художественные ценности и проходят мероприятия мирового значения.
О Rietumu Banka
Rietumu Banka – ведущий латвийский банк с местным капиталом и один из крупнейших меценатов в стране. На протяжении многих лет Rietumu Banka оказывает поддержку проектам в сфере культуры, образования, науки, медицины и спорта, сотрудничает с музеями, помогает детям и молодежи, финансирует социальные проекты. Rietumu Banka является патроном самого большого профессионального театра стран Балтии – театра Дайлес. При поддержке банка регулярно проводятся художественные выставки, на которых в том числе экспонируются полотна латвийских классиков живописи из обширной коллекции Rietumu Banka.