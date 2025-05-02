Премьера спектакля "Скамейка" в театре Чехова: история о том, что мы пытаемся забыть

В своей постановке Сергей Голомазов уделяет особое внимание внутреннему миру героев и нюансам эмоций. Подход режиссера основывается на искренней, чуткой игре актеров, что позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу спектакля. Сергей Голомазов: «Герои этой пьесы наверняка будут сидеть в зале – история очень узнаваема. Она о двух людях, чьи жизни сложились не так, как ожидалось, – ни в профессиональном, ни в личном плане. Это люди со сложными судьбами, нерешенными вопросами и несостоявшейся любовью. Наш спектакль в какой-то степени является продолжением гоголевской темы, связанной с признанием в любви к «маленькому человеку». Это попытка театра подарить надежду тем, кто ее потерял». «Скамейка» – постановка, которая затрагивает чувства и потребности современного зрителя, сохраняя при этом универсальное послание о внутреннем мире и выборе человека. Это история о том, что мы пытаемся забыть, о молчаливой боли и нежности, которые скрываются за словами.