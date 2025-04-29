В Елгаве откроется крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур. Но только на один день!

Лучшие скульпторы из разных стран мира представят свои интерпретации на тему «Мифические персонажи», воплощая в песке легенды, мифологических героев и мистических существ. В этом году в парке песчаных скульптур оживут древние мифы и легенды — скандинавская богиня Фрейя, славянский бог солнца, изобилия и урожая Радегаст, опасные сирены из греческой мифологии, вендиго из канадского фольклора и волколак — оборотень, известный по мифам разных народов мира. Все эти образы удивят не только своим замыслом, но и техническим исполнением.