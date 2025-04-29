В Елгаве откроется крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур. Но только на один день!
17 мая в Елгаве, на острове Паста, откроется крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур, где посетители смогут увидеть произведения песчаного искусства, созданные на 19-м Международном фестивале песчаных скульптур Sand Signs 2025.
Лучшие скульпторы из разных стран мира представят свои интерпретации на тему «Мифические персонажи», воплощая в песке легенды, мифологических героев и мистических существ. В этом году в парке песчаных скульптур оживут древние мифы и легенды — скандинавская богиня Фрейя, славянский бог солнца, изобилия и урожая Радегаст, опасные сирены из греческой мифологии, вендиго из канадского фольклора и волколак — оборотень, известный по мифам разных народов мира. Все эти образы удивят не только своим замыслом, но и техническим исполнением.
Крупнейшим арт-объектом парка станет демонстрационная скульптура — Медуза — которую создадут латвийские скульпторы Агнесе Рудзите-Кирилова и Санита Равиня.
В конкурсе 19-го Международного фестиваля песчаных скульптур будут участвовать 15 профессиональных скульпторов из 11 стран: Латвии, Литвы, Нидерландов, Украины, Польши, Индонезии, Финляндии, Индии, Чехии, Канады и Болгарии. Они были отобраны из 35 поданных заявок на основе оценки соответствия теме, художественного выражения и технической реализации проекта. Работы над скульптурами начнутся 10 мая на острове Паста.
В этом году изменен формат фестиваля — он будет проходить один день, но с насыщенной программой для всей семьи. Помимо песчаного искусства гостей ждет:
- концерт детского коллектива Brīnumskapis
- концерт Артура Груздиньша, победителя первого сезона X Faktors;
- специальное шоу вокальной студии Knīpas un Knauķi — «Фестиваль безопасности», где через песни и игры детям объяснят важные правила безопасности.
Также в первой половине дня будет работать Дом света и ощущений — для детей будут организованы световые и песочные столы для творчества и развития воображения, а также различные игровые зоны для тренировки восприятия и чувствительности.
Для всех желающих будет доступна активность Zumba Fitness вместе с Роландом Барташевичем и группой Zumba Dance Family, чтобы зарядиться энергией и получить яркие эмоции.
Вечером на открытой сцене Mītava пройдет концерт, где выступят регги-группа Riga Reggae и международно известная литовская группа The Roop, а завершит вечер Bermudu Divstūris со своими зажигательными и юмористическими выступлениями.
Фестиваль будет проходить 17 мая с 11:00 до 23:00.
До 5 мая включительно билеты дешевле: взрослым — 10 евро, школьникам, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью — 5 евро, семейный билет — 20 евро. После 5 мая: взрослым — 15 евро, школьникам, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью — 7 евро, семейный билет — 30 евро.
При покупке билетов в кассе Дома культуры Елгавы: школьники Елгавы (с ученическим удостоверением) — 4 евро, с купоном из апрельского выпуска газеты Jelgavas Vēstnesis или картой жителя Елгавы — 7 евро.
Дети до 7 лет включительно проходят бесплатно. Оплатить билеты можно банковской картой, также допускается предъявление билета в мобильном устройстве.
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