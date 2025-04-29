Группа Three Days Grace возвращается в Латвию

Адам Гонтьер, комментируя воссоединение и работу в студии над 8-м альбомом: "Я думаю, все прошло идеально, даже лучше, чем мы ожидали. Это было похоже на то, как будто мы вернулись в комнату вместе и продолжили с того места, на котором остановились. Мы дружим так долго, что для нас естественно снова быть вместе".