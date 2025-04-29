Группа Three Days Grace возвращается в Латвию
Этой осенью, 21 ноября, Three Days Grace, одна из самых известных и популярных в Латвии канадских хард-рок и пост-панк групп, возвращается в концертный зал Palladium с еще большей мощью.
Официальное возвращение первоначального лидера группы Адама Гонтьера, а также сохранение своего поста солистом Мэттом Уолстом сделало Three Days Grace не только численно, но и творчески сильнее, чем когда-либо. Об этом свидетельствует первый сингл Mayday с готовящегося к выходу уже восьмого студийного альбома.
Помимо совершенно новых песен, на концерте прозвучат известнейшие хиты группы: Animal I Have Become, So Called Life, Break, I Hate Everything About You, Never Too Late, Just Like You, Riot, Painkiller, The Mountain, Home и др.
Предварительная продажа билетов в сети www.bilesuserviss.lv начнется в пятницу, 2 мая, в 10.00 утра. Однако зарегистрированные обоненты рассылки L Tips Agency смогут приобрести билеты с 30 апреля, 10:00, а подписчики рассылки почты Biļešu Serviss - с 1 мая, 10:00 утра.
Необходимо подчеркнуть, что все три предыдущих концерта Three Days Grace в Риге прошли с полным аншлагом.
Как вы знаете, группа Three Days Grace зародилась в городе Норвуд в привинции Онтарио, где ее в 1997 году основали вокалист и гитарист Адам Гонтьер, барабанщик и бэк-вокалист Нил Сандерсон и басист Бред Уолст. В 2003 году к группе присоединяется Бэрри Сток и становится ведущим гитаристом. В начале 2013 года Адам Гонтьер покидает группу, и бас гитарист Брэд Уолст приглашает на роль вокалиста своего брата Мэтта Уолста. В октябре 2024 года формация официально объявила, что Адам вернулся в ее состав и вместе с Мэттом сформирует тандем солистов группы. Подчеркивая столь относительно редкий пример, ребята даже добавили название группы: Three Days Grace 2X.
Адам Гонтьер, комментируя воссоединение и работу в студии над 8-м альбомом: "Я думаю, все прошло идеально, даже лучше, чем мы ожидали. Это было похоже на то, как будто мы вернулись в комнату вместе и продолжили с того места, на котором остановились. Мы дружим так долго, что для нас естественно снова быть вместе".
Мэтт Уолст вторит ему и добавляет: "Создание этой записи было таким веселым и вдохновляющим. Объединить более 20 лет [опыта] Three Days Grace и сделать то, чего еще не делала ни одна другая группа. Я с нетерпением жду, когда фанаты это услышат!"
На сегодняшний день выпущено 7 студийных альбомов Three Days Grace, три из которых получили официальный 3x, 2x и 1x платиновый статус. 18 песен достигли первого места в чарте Hot Mainstream Rock. 61 раз ребята были номинированы на различные награды музыкальной индустрии и 26 раз получили их. Статистика Spotify показывает, что их песни проигрываются более 14 миллионов раз в месяц, что делает Three Days Grace одной из самых слушаемых рок-групп в мире.
Музыкальные критики, обозначая жанр исполнения, прибегают к различным стилям - альтернативный хард-рок, пост-гранж, ню-метал, и это естественно, ведь творческий материал Three Days Grace неоднозначен.