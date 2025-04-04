Рига готовится к Пасхе: концерты, мастер-классы и праздничные качели по всему городу
Широкой праздничной программой с концертами, творческими мастерскими, качелями и другими активностями в столице отпразднуют Пасху.
Праздничное оформление Риги
Как и в предыдущие годы, в пасхальный период город украсят. Автором оформления в городских постерах и на афишных тумбах стал представитель нового поколения художников Захар Пурвишкс. Основой дизайна послужила латышская пословица: «Круглый как верба, здоровый как редька» («Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks»), символизирующая гармоничного, сильного и здорового человека. На постерах изображены весенние, жизнерадостные рижане, занятые повседневными делами, в окружении пасхальной символики — природы, яиц и верб.
Праздничные объекты украсят Бастионную горку, площадь Ливу, парк Узварас и шесть мест у главных транспортных артерий. На Домской площади можно будет увидеть новую весеннюю инсталляцию «Наш дом». Первые объекты появятся с 7 апреля, на Домской площади — с 14 апреля.
Концерты в Страстную пятницу
18 апреля в 17:00 в культурном центре Ziemeļblāzma состоится концерт «Пасха в семье Земитисов» с участием гитариста Каспара Земитиса и его семьи. Бесплатные приглашения с 7 апреля предложат на bilesuparadize.lv.
В 19:00 в церкви Святого Иоанна — концерт с участием оркестра Rīga, камерного хора Ave Sol и дирижера Андриса Вейсманиса. Впервые прозвучит переложение «Stabat Mater» Угиса Праулиньша для хора и духового оркестра. Бесплатные приглашения - с 11 апреля.
Пасхальные качели
Главная активность Пасхи — качели — будут установлены в четырех местах: на Домской и Ратушной площадях, на площади Ливу, а также на Бастионной горке. Качели будут доступны 20 и 21 апреля с 10:00 до 20:00.
Творческие мастерские
19 и 20 апреля в Рижском музее фарфора пройдут бесплатные мастерские с лекцией о фарфоре и керамике. Запись по тел. 26406354.
19 апреля в Музее стиля модерн — мастер-классы по окрашиванию яиц с использованием натуральных и декоративных материалов. Запись по тел. 67181465 или на jugendstils@riga.lv. 20 апреля там же — концерт для детей и взрослых «Приди, Великий день!».
Пасхальное мероприятие Ola-lā! в Межапарке
21 апреля с 12:00 во Второй день Пасхи в зале Кокару Большой эстрады Межапарка и на прилегающей территории пройдет праздник с познавательными, развлекательными, спортивными и семейными активностями.
Праздник откроется научным шоу Laboratorium с демонстрацией физических и химических экспериментов. Посетителей пригласят создавать слаймы в пасхальном настроении, кататься на качелях, раскрашивать яйца и участвовать в различных мастер-классах. Пройдут игры и танцы вместе с фольклорной группой Teikas muzikanti.
Тем временем в культурном центре Ziemeļblāzma в 14:00 состоится мастерская для детей с иллюзионистом Эджусом Каукисом, а в 15:00 — концерт «Музыкальные иллюзии во Второй день Пасхи».
Бесплатные приглашения доступны с 14 апреля в кассах Biļešu paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv.
Пасхальные мероприятия в Риге завершатся в 18:00 в церкви Святого Иоанна, где прозвучат фрагменты оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя под художественным руководством Андриса Вейсманиса. В концерте примут участие камерный хор Ave Sol, Видземский камерный оркестр и солисты хора. Вход свободный.
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