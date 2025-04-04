Рига готовится к Пасхе: концерты, мастер-классы и праздничные качели по всему городу

19 и 20 апреля в Рижском музее фарфора пройдут бесплатные мастерские с лекцией о фарфоре и керамике. Запись по тел. 26406354.

19 апреля в Музее стиля модерн — мастер-классы по окрашиванию яиц с использованием натуральных и декоративных материалов. Запись по тел. 67181465 или на jugendstils@riga.lv. 20 апреля там же — концерт для детей и взрослых «Приди, Великий день!».