Собор, любовь, ревность и Квазимодо: в Риге - премьера балета "Эсмеральда"
Латвийская Национальная опера и балет 10 апреля приглашает на премьеру балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни и Рикардо Дриго в хореографии Айварса Лейманиса.
Главную роль в новом спектакле исполнят Элза Леймане, Юлия Брауере или Сабине Строкша. Главные мужские партии исполнят Филип Федулов, Карлис Цирулис, Дариус Флориан Катана, Раймонд Мартынов, Виктор Сейко, Эйден Уильямс Конефри, Финиан Патрик Хептингс, Антон Фрейман, Кристап Яунжейкарс и Александр Осадчий. В роли Флер-де-Лис — Алисе Прудане-Спридзане или Эмма Лагуна, Диана — Анния Копштале, Йоланта — Лубея или Криста Штрауса.
В основе либретто балета «Эсмеральда» — всемирно известный роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Впервые как балет это произведение было представлено публике в 1844 году в театре Ее Величества в Лондоне в хореографии Жюля Перро. В Латвийском Национальном балете оно впервые было показано в 1939 году в постановке балетмейстера Освалда Лейманиса. Постановка Айварса Лейманиса станет уже четвертым воплощением этой романтической истории в истории латвийского балета.
Балет «Эсмеральда» — это простая и в то же время мощная история о любви и смерти. Архидиакон Собора Парижской Богоматери Клод Фролло воспылал страстью к прекрасной Эсмеральде, но ее внимание привлекает не священник, а статный капитан Феб. Особые чувства к Эсмеральде испытывает и звонарь собора Квазимодо. Когда охваченный ревностью Фролло ранит Феба, в произошедшем обвиняют Эсмеральду, которой грозит смертный приговор. Единственным, кто до конца жизни будет по-настоящему любить Эсмеральду, остается несчастный Квазимодо.
Балет «Эсмеральда» в этом сезоне можно будет увидеть также 11 и 13 апреля, 3 мая и 11 июня.