Собор, любовь, ревность и Квазимодо: в Риге - премьера балета "Эсмеральда"

Балет «Эсмеральда» — это простая и в то же время мощная история о любви и смерти. Архидиакон Собора Парижской Богоматери Клод Фролло воспылал страстью к прекрасной Эсмеральде, но ее внимание привлекает не священник, а статный капитан Феб. Особые чувства к Эсмеральде испытывает и звонарь собора Квазимодо. Когда охваченный ревностью Фролло ранит Феба, в произошедшем обвиняют Эсмеральду, которой грозит смертный приговор. Единственным, кто до конца жизни будет по-настоящему любить Эсмеральду, остается несчастный Квазимодо.