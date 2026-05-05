ФОТО: на Met Gala Мадонна появилась с "парусником" на голове - что стояло за самым странным образом вечера
Мадонна появилась на Met Gala в образе, который зрители еще долго будут рассматривать по деталям.
68-летняя Мадонна снова превратила Met Gala в личную сцену: певица появилась на балу в образе от Saint Laurent с огромным черным «кораблем» на голове, прозрачной серой накидкой-парусом и семью сопровождающими, которые держали ткань вокруг нее.

В этом году тема бала была связана с выставкой Института костюма «Costume Art», а дресс-код звучал как «Fashion Is Art» — «Мода как искусство». По данным Метрополитен-музея, выставка исследует связь одежды и человеческого тела, соединяя костюмы с произведениями искусства из коллекции музея. 

Мадонна подошла к теме буквально и одновременно театрально. Ее образ был создан Saint Laurent, а за дизайн отвечал Энтони Ваккарелло. Центральной деталью стал высокий черный головной убор, напоминающий пиратский или призрачный корабль с мачтами и парусами. Поверх конструкции была накинута полупрозрачная серая ткань, которая уходила в длинную накидку и растягивалась вокруг певицы, создавая эффект живой инсталляции. 

Мадонна устроила на Met Gala отдельное представление.
По данным Vanity Fair, образ Мадонны был вдохновлен работой художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония. Фрагмент II». Именно поэтому наряд выглядел как мрачная фантазия — с кораблем, вуалью, длинными темными волосами и почти ритуальной постановкой вокруг певицы. 

Само появление Мадонны было устроено как мини-спектакль. Рядом с ней шли семь сопровождающих в пастельных длинных платьях и прозрачных повязках на глазах. Они держали края большой серой накидки, благодаря чему ткань растягивалась вокруг певицы и напоминала одновременно паруса, траурную вуаль и сценическую декорацию. People отмечает, что именно эти помощницы фактически превращали ее выход в движущуюся композицию. 

Мадонна вышла на красную дорожку с кораблем, вуалью и семью помощницами.
Образ дополняли черное платье с кружевными элементами, длинные перчатки, массивные украшения, темные платформы и духовой инструмент. Волосы Мадонны были не привычно светлыми, а очень длинными и темными: Vogue пишет, что для выхода была создана специальная длинная текстурированная накладка глубокого коричневого оттенка. 

Мадонна снова переиграла всех!
На фоне других звездных образов этот выход выделялся не столько роскошью, сколько масштабом идеи. Мадонна не просто надела эффектную шляпу, а выстроила вокруг нее целую визуальную историю. В результате ее появление выглядело как один из самых сложных и запоминающихся выходов вечера.

