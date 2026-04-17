ФОТО: после тяжелой утраты Сандра Буллок начала осторожно возвращаться к публичной жизни
После тяжелой личной драмы 61-летняя Сандра Буллок почти исчезла из публичного пространства, отказавшись от привычной голливудской активности. Теперь актриса постепенно возвращается — без громких интервью, но с новыми появлениями на публике, запуском Instagram и работой над продолжением «Практической магии».
Сандра Буллок не спешила возвращаться к публичной жизни. После смерти своего многолетнего партнера Брайана Рэндалла в августе 2023 года актриса фактически исчезла из поля зрения. Рэндалл три года втайне боролся с боковым амиотрофическим склерозом, а после его смерти стало известно, что Буллок все это время была рядом и ухаживала за ним дома.
Еще в декабре 2021 года, задолго до того, как подробности стали известны публике, она сказала, что в тяжелые времена человеку не нужно объяснять, как быть рядом с любимым. Тогда эти слова звучали как искреннее признание любящей женщины, но позже стало понятно, что за ними стояло гораздо больше.
Весной 2022 года Буллок уже открыто говорила, что хочет поставить работу на паузу. В интервью она призналась, что не хочет сейчас находиться перед камерой и чувствует потребность быть дома, сосредоточиться на самом важном и не распыляться.
После смерти Рэндалла актриса не делала громких заявлений, не давала откровенных интервью о своем горе и не пыталась публично объяснить, через что проходит. Хотя ее жизнь не остановилась — она продолжала быть мамой для Луиса, которому сейчас 16 лет, и Лайлы, которой 11, — публичную сторону своей 35-летней карьеры она явно отодвинула на второй план.
Тем заметнее стало ее постепенное возвращение. Буллок уже согласилась сняться в продолжении фильма «Практическая магия», который вышел в 1998 году и давно стал любимым для поклонников жанра. Но даже вернувшись к работе, она не стала устраивать большое возвращение в прессе.
До недавнего времени ее вообще не было в соцсетях, и лишь несколько дней назад Буллок завела Instagram. Дополнительным подтверждением подлинности аккаунта стал комментарий Дженнифер Энистон: «Она здесь!».
Одним из самых заметных моментов этого возвращения стало ее появление вместе с Николь Кидман на CinemaCon 2026 14 апреля. Буллок вышла на красную дорожку впервые за полтора года — и всего во второй раз после смерти Рэндалла. Их появление было связано с «Практической магией 2», премьера которой ожидается в сентябре.
На сцене Буллок и Кидман с легкостью вернулись в атмосферу фильма, который когда-то стал для зрителей культовым. Кидман пообещала поклонникам «полуночные маргариты, прыжки с крыши и прошлое, которое снова даст о себе знать», а Буллок призналась, что возвращение в мир «Практической магии» ощущается так, будто они снова вошли в дом, в котором когда-то жили.