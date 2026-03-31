"Я к этому готова": Селин Дион возвращается на сцену - 10 концертов после тяжелой болезни
После нескольких лет борьбы с редким заболеванием Селин Дион объявила о возвращении на сцену. Осенью 2026 года она даст 10 концертов в Париже — это станет одним из самых ожидаемых камбэков десятилетия.
Канадская певица Селин Дион объявила о долгожданном возвращении на сцену спустя четыре года после того, как у нее диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности, повлиявшее на голос и подвижность.
Осенью 2026 года артистка выступит с серией из 10 концертов в Paris La Défense Arena — крупнейшей концертной площадке Европы. Шоу пройдут с 12 сентября по 14 октября с перерывами между датами, чтобы снизить физическую нагрузку.
Объявление прозвучало в день 58-летия певицы и стало, по ее словам, «лучшим подарком в жизни». В обращении к поклонникам она призналась: «Я так готова к этому. Я чувствую себя хорошо, я сильна, я взволнована, и, конечно, немного нервничаю».
Певица также рассказала о своем состоянии: «Я снова пою, даже немного танцую. Но должна сказать вам кое-что очень важное: все эти годы я чувствовала ваши молитвы, поддержку, вашу доброту и любовь».
Возвращение сопровождалось яркой акцией на Эйфелевой башне, где появилась надпись «Paris, je suis prête» («Париж, я готова»), а для поклонников прозвучали ее хиты.
An iconic birthday message from the Eiffel Tower to Céline Dion.— Embassy of France in the U.S. (@franceintheus) March 30, 2026
В предстоящих концертах ожидается исполнение самых известных песен, включая "My Heart Will Go On", "I'm Alive" и "The Power of Love".
Напомним, в 2022 году Дион была вынуждена отменить тур "Courage World Tour" и резиденцию в Лас-Вегасе из-за прогрессирующих симптомов болезни, вызывающей мышечную скованность и болезненные спазмы.
Тем не менее певица постепенно возвращалась к выступлениям. В 2024 году она исполнила песню "Hymne à l'amour" на церемонии открытия Летних Олимпийских игр, а позже выступила на модном шоу Elie Saab и появилась на конкурсе "Евровидение" 2025 года.
Свою карьеру Дион начала еще в детстве, а мировой успех закрепила после победы на "Евровидение" в 1988 году. За десятилетия она стала одной из самых продаваемых исполнительниц в истории.
Несмотря на продолжающееся лечение, певица настроена решительно: «Я чувствую себя хорошо, я сильна, я благодарна всем вам. Не могу дождаться, когда снова вас увижу».