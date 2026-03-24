Принявшая ислам латвийская спортсменка с дочерьми из соображений безопасности возвращается в Латвию

Отвечая на вопрос о ее состоянии здоровья и участия в соревнованиях, Ребека сказала: «Все в порядке, есть небольшие отклонения из-за операций, но, иншаллах (если Бог пожелает), скоро снова буду на правильном пути». Говоря об операциях на обоих травмированных коленях и восстановлении, она отметила: «Альхамдулиллях (слава богу), все хорошо, уже выполняю упражнения, но еще не полностью восстановилась». Именно поэтому Ребека Ибрахима не будет участвовать в проходящем в этом году чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ее многолетний тренер — Эдуард Андрюшкевич, о котором спортсменка говорит: «Единственный и неповторимый тренер Эдуард. Можно с уверенностью сказать, что я не смогла бы вернуться, если бы он не согласился снова быть моим тренером».