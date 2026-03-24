Принявшая ислам латвийская спортсменка с дочерьми из соображений безопасности возвращается в Латвию
19 марта у мусульман завершился священный месяц поста Рамадан, который соблюдала и самая известная в Латвии мусульманка — латвийская звезда тяжелой атлетики Ребека Ибрахима (урожденная Коха). Из-за нестабильной ситуации с безопасностью в регионе Ближнего Востока она вместе с двумя дочерьми покинула Катар и вернулась в родной Вентспилс.
Вскоре после того, как в середине января Ребека Ибрахима получила награду лучшей спортсменки на церемонии «Признание года в спорте 2025», организованной Вентспилсским управлением спорта, она вместе с дочерьми отправилась в Катар — на родину её мужа, также спортсмена Моаза Мохамеда Ибрахима. Планировалось, что Ребека вернется тренироваться в Вентспилсе только в середине лета, однако планы внезапно изменились. Возможно, такое решение семья приняла из-за обострившегося военного конфликта на Ближнем Востоке.
Отвечая на вопрос подписчиков о жизни в Катаре, тяжелоатлетка написала в своем профиле в Instagram: «Там прекрасно! Мне очень нравится там жить. Там так много красивых и удивительных мест, приятные люди и еда! К сожалению, из-за текущей ситуации там сейчас не слишком безопасно находиться, поэтому, альхамдулиллях (слава богу), мы уехали и переехали в Латвию. Катар отлично защищает своих граждан, жителей и гостей, но мы никогда не можем знать, как ситуация может обостриться, поэтому лучше быть осторожными».
Ребека также рассказала, что довольно быстро, уже будучи в профессиональном спорте, привыкла к частым поездкам из одной страны в другую и теперь ей не нравится долго находиться в одном месте. С момента знакомства с мужем она живет между двумя странами — Латвией и арабским государством Катар.
Поскольку во время праздника окончания Рамадана Ид аль-Фитр Ребека находится в Латвии, она не отмечала его особо: «Здесь нет той атмосферы, и сейчас дома я только с детьми». Один из подписчиков поинтересовался, отдалились ли от нее люди после принятия ислама, на что спортсменка ответила: «На самом деле нет. По крайней мере, никто этого не показал».
Ибрахима также рассказала, как прошло лето 2024 года, когда после нескольких лет перерыва она вернулась в спорт, возобновив тренировки в родном Вентспилсе: «Тренировочный процесс очень похож, только соревнования вызывают немного больше стресса и тревоги, потому что прошло так много времени».
Отвечая на вопрос о ее состоянии здоровья и участия в соревнованиях, Ребека сказала: «Все в порядке, есть небольшие отклонения из-за операций, но, иншаллах (если Бог пожелает), скоро снова буду на правильном пути». Говоря об операциях на обоих травмированных коленях и восстановлении, она отметила: «Альхамдулиллях (слава богу), все хорошо, уже выполняю упражнения, но еще не полностью восстановилась». Именно поэтому Ребека Ибрахима не будет участвовать в проходящем в этом году чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ее многолетний тренер — Эдуард Андрюшкевич, о котором спортсменка говорит: «Единственный и неповторимый тренер Эдуард. Можно с уверенностью сказать, что я не смогла бы вернуться, если бы он не согласился снова быть моим тренером».
Также спортсменка рассказала, что на протяжении всего Рамадана не пропускала тренировки, но чтобы было легче и больше энергии, проводила их после ифтара — первого приема пищи после захода солнца во время поста.