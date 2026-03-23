Риз Уизерспун исполнилось 50! Актриса раскрыла свое простое правило счастливой жизни

О двадцатилетнем возрасте актриса написала: «Амбициозная, взволнованная и с первым вкусом славы. Я боялась всего, но продолжала идти вперед. Я полностью отдавалась ролям в фильмах “Election” и “Cruel Intentions”, а затем в 29 лет получила “Оскар” за роль в фильме “Walk the Line”. Я работала без остановки, пыталась разобраться в жизни, понять, как быть мамой, и половину времени вообще не понимала, что делаю. Но я училась и открывала, что способна на гораздо большее, чем думала».