Риз Уизерспун исполнилось 50! Актриса раскрыла свое простое правило счастливой жизни
Актриса Риз Уизерспун в воскресенье отметила свое 50-летие и отпраздновала этот важный момент, опубликовав подборку фотографий, подчеркнув, что одно из ее ежедневных правил очень простое — смеяться каждый день как можно больше.
На всех фотографиях, опубликованных в Instagram, актриса запечатлена в игривых позах, а галерею снимков она подписала: «Сегодня мне исполнилось 50... подумала, что покажу вам несколько ярких моментов. Нужно смеяться каждый день, когда только можешь».
На первом снимке Уизерспун была одета в летнее платье, пока парикмахер поправлял ей волосы, а сама она позировала с забавной улыбкой. На другом фото актриса выглядела восторженной, держа в руке яркий напиток.
Ее знаменитые друзья поспешили поздравить ее с днем рождения в комментариях. Так, Натали Портман написала: «С днем рождения самую лучшую на свете! Ты такой замечательный и вдохновляющий человек. Желаю тебе самого прекрасного года!» Али Лартер добавила: «С днем рождения! Становится только лучше!» с эмодзи сердечек. А Керри Вашингтон написала: «ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», добавив эмодзи шарика, сердечек и праздничных украшений.
За два дня до юбилея Уизерспун также поразмышляла о достижении 50-летнего возраста и о том, чему научилась в 40, 30 и 20 лет.
«В этот особенный день мне исполняется 50 лет, и я не могу не оглянуться на годы, которые сформировали меня такой, какая я есть сегодня. Я чувствую благодарность», — написала она, добавив эмодзи сердца.
Размышляя о возрасте 40 лет, актриса отметила: «40 — это осознанность, пробование нового, полноценное наслаждение жизнью. Достижение 40 лет стало для меня первым глубоким выдохом. Теперь я знаю, кто я — и чего хочу. Меня вдохновляет продюсирование, поддержка женских историй и помощь другим в поиске собственного голоса. Я по-прежнему много работаю, но теперь это имеет смысл. Я стала соавтором своего первого романа, пробовала новые проекты и бросала себе вызовы так, как никогда раньше».
О тридцатилетнем возрасте она сказала: «Я искала свой голос, совмещала роль матери и строила свой путь». Актриса добавила: «Я училась больше доверять себе — понимать, как быть мамой и одновременно строить карьеру. Я начала заниматься продюсированием, потому что хотела рассказывать важные истории — истории женщин, которые не были рассказаны. “Wild” и “Big Little Lies” стали переломными моментами. Я поняла, что могу сама создавать для себя возможности, а не ждать, пока их предложит кто-то другой».
О двадцатилетнем возрасте актриса написала: «Амбициозная, взволнованная и с первым вкусом славы. Я боялась всего, но продолжала идти вперед. Я полностью отдавалась ролям в фильмах “Election” и “Cruel Intentions”, а затем в 29 лет получила “Оскар” за роль в фильме “Walk the Line”. Я работала без остановки, пыталась разобраться в жизни, понять, как быть мамой, и половину времени вообще не понимала, что делаю. Но я училась и открывала, что способна на гораздо большее, чем думала».