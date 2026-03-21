Умер Ксандер из "Баффи": 54-летний Николас Брендон скончался во сне
Фото: Alamy/ Vida Press
Николас Брендон и Сара Мишель Геллар в фильме "Баффи — истребительница вампиров"
Актер Николас Брендон, звезда культового сериала "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет.

Американский актер Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в сериале "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет. О его смерти 20 марта сообщила семья, уточнив, что он ушел из жизни во сне по естественным причинам.

В заявлении родственников говорится: «Наше сердце разбито — мы потеряли брата и сына, Николаса Брендона. Большинство знает Ники по его актерской работе и персонажам, которых он воплощал. В последние годы он нашел свое призвание в живописи и искусстве и с радостью делился своим талантом с близкими и поклонниками». Семья подчеркнула, что актер был «чутким, страстным и постоянно стремился творить», а его искусство отражало его личность.

Брендон родился в 1971 году в Лос-Анджелесе. Он был близнецом своего брата Келли Донована. Наибольшую популярность ему принес образ Ксандера Харриса — остроумного и человечного героя, одного из ближайших друзей Баффи и участника ее команды. Сериал выходил с 1997 по 2003 год и сделал актера любимцем зрителей. За эту роль он трижды номинировался на премию Saturn.

Помимо культового проекта, актер снимался в сериале "Мыслить как преступник", где исполнил роль аналитика ФБР Кевина Линча, а также появлялся в "Частная практика", "Женаты... с детьми" и других проектах. Среди его киноработ — фильмы "Psycho Beach Party", "Coherence" и "The Nanny".

В последние годы Брендон активно занимался живописью, считая искусство важной частью своей жизни. При этом его путь был непростым: он пережил серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечный приступ в 2022 году и врожденный порок сердца. Также актер страдал синдромом конского хвоста [опасное неврологическое состояние, вызванное сдавлением пучка нервных корешков в нижней части спины, требующее экстренной хирургической помощи], перенес несколько операций и сталкивался с зависимостями и депрессией, о чем открыто говорил.

Несмотря на трудности, он стремился к восстановлению и сохранял оптимизм. Его коллеги по «Баффи» почтили память актера. Элисон Ханниган написала: «Спасибо за годы смеха, любви и воспоминаний». Эмма Колфилд также выразила свою скорбь, отметив, что не может подобрать слов от потери.

