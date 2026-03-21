Умер Ксандер из "Баффи": 54-летний Николас Брендон скончался во сне
Американский актер Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в сериале "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет. О его смерти 20 марта сообщила семья, уточнив, что он ушел из жизни во сне по естественным причинам.
'Buffy the Vampire Slayer' actor Nicholas Brendon has died at the age of 54.— Pop Base (@PopBase) March 21, 2026
(https://t.co/VyUqKHce1l) pic.twitter.com/VhJx5ThcyX
В заявлении родственников говорится: «Наше сердце разбито — мы потеряли брата и сына, Николаса Брендона. Большинство знает Ники по его актерской работе и персонажам, которых он воплощал. В последние годы он нашел свое призвание в живописи и искусстве и с радостью делился своим талантом с близкими и поклонниками». Семья подчеркнула, что актер был «чутким, страстным и постоянно стремился творить», а его искусство отражало его личность.
Брендон родился в 1971 году в Лос-Анджелесе. Он был близнецом своего брата Келли Донована. Наибольшую популярность ему принес образ Ксандера Харриса — остроумного и человечного героя, одного из ближайших друзей Баффи и участника ее команды. Сериал выходил с 1997 по 2003 год и сделал актера любимцем зрителей. За эту роль он трижды номинировался на премию Saturn.
Помимо культового проекта, актер снимался в сериале "Мыслить как преступник", где исполнил роль аналитика ФБР Кевина Линча, а также появлялся в "Частная практика", "Женаты... с детьми" и других проектах. Среди его киноработ — фильмы "Psycho Beach Party", "Coherence" и "The Nanny".
В последние годы Брендон активно занимался живописью, считая искусство важной частью своей жизни. При этом его путь был непростым: он пережил серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечный приступ в 2022 году и врожденный порок сердца. Также актер страдал синдромом конского хвоста [опасное неврологическое состояние, вызванное сдавлением пучка нервных корешков в нижней части спины, требующее экстренной хирургической помощи], перенес несколько операций и сталкивался с зависимостями и депрессией, о чем открыто говорил.
Несмотря на трудности, он стремился к восстановлению и сохранял оптимизм. Его коллеги по «Баффи» почтили память актера. Элисон Ханниган написала: «Спасибо за годы смеха, любви и воспоминаний». Эмма Колфилд также выразила свою скорбь, отметив, что не может подобрать слов от потери.