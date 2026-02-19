"Петр всю жизнь будет верен Анастасии": директор Заворотнюк высказалась о предполагаемой возлюбленной вдовца актрисы

В распространяемом в интернете видео говорилось, что фигурист якобы впервые появился на публике с новой спутницей, которую уже называют «той самой после Насти». Также утверждалось, что она смогла поддержать его и наладить контакт с дочерью Милой, а сам Чернышёв будто бы признался знакомым, что «снова научился чувствовать».