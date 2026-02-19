"Петр всю жизнь будет верен Анастасии": директор Заворотнюк высказалась о предполагаемой возлюбленной вдовца актрисы
Близкая подруга и директор покойной Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала появившиеся в Сети слухи о новой возлюбленной ее вдовца, Петра Чернышева. По ее словам, информация о романе фигуриста не соответствует действительности.
Ранее в ряде российских пабликов появились сообщения о том, что 55-летнему спортсмену приписывают отношения с некой женщиной по имени Алёна. Утверждалось, что они якобы познакомились на благотворительном вечере. Авторы публикаций намекали, что общая трагедия — потеря близкого человека из-за онкологического заболевания — сблизила женщину с Чернышёвым.
В распространяемом в интернете видео говорилось, что фигурист якобы впервые появился на публике с новой спутницей, которую уже называют «той самой после Насти». Также утверждалось, что она смогла поддержать его и наладить контакт с дочерью Милой, а сам Чернышёв будто бы признался знакомым, что «снова научился чувствовать».
Марина Потапова резко отреагировала на эти сообщения. «Какая Алёна? Пётр всю жизнь будет верен Анастасии», — написала она в комментариях, назвав слухи вымыслом.
В соцсетях мнения пользователей разделились. Одни считают, что со временем жизнь берёт своё и молодой мужчина имеет право на новые отношения. Другие напомнили, что Потапова — многолетний директор и близкий друг семьи Заворотнюк, фактически ставшая её частью, и потому её позиция заслуживает внимания и уважения.
Стоит отметить, что Потапова и ранее опровергала недостоверную информацию о состоянии актрисы. Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Её похоронили на Троекуровское кладбище.
После смерти супруги Пётр Чернышёв сосредоточился на воспитании их семилетней дочери Милы.