"Петр всю жизнь будет верен Анастасии": директор Заворотнюк высказалась о предполагаемой возлюбленной вдовца актрисы
фото: Shutterstock
На протяжении пяти лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком головного мозга. За это время Петр ни разу не давал комментариев по поводу состояния супруги. Лишь после похорон Чернышев от всего сердца поблагодарил тех, кто поддерживал его семью в тяжелое время.
Российские звезды

"Петр всю жизнь будет верен Анастасии": директор Заворотнюк высказалась о предполагаемой возлюбленной вдовца актрисы

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Близкая подруга и директор покойной Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала появившиеся в Сети слухи о новой возлюбленной ее вдовца, Петра Чернышева. По ее словам, информация о романе фигуриста не соответствует действительности.

Ранее в ряде российских пабликов появились сообщения о том, что 55-летнему спортсмену приписывают отношения с некой женщиной по имени Алёна. Утверждалось, что они якобы познакомились на благотворительном вечере. Авторы публикаций намекали, что общая трагедия — потеря близкого человека из-за онкологического заболевания — сблизила женщину с Чернышёвым.

В распространяемом в интернете видео говорилось, что фигурист якобы впервые появился на публике с новой спутницей, которую уже называют «той самой после Насти». Также утверждалось, что она смогла поддержать его и наладить контакт с дочерью Милой, а сам Чернышёв будто бы признался знакомым, что «снова научился чувствовать».

Марина Потапова резко отреагировала на эти сообщения. «Какая Алёна? Пётр всю жизнь будет верен Анастасии», — написала она в комментариях, назвав слухи вымыслом.

В соцсетях мнения пользователей разделились. Одни считают, что со временем жизнь берёт своё и молодой мужчина имеет право на новые отношения. Другие напомнили, что Потапова — многолетний директор и близкий друг семьи Заворотнюк, фактически ставшая её частью, и потому её позиция заслуживает внимания и уважения.

Стоит отметить, что Потапова и ранее опровергала недостоверную информацию о состоянии актрисы. Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Её похоронили на Троекуровское кладбище.

фото: Vida Press
Похороны Анастасии Заворотнюк.
Похороны Анастасии Заворотнюк.

После смерти супруги Пётр Чернышёв сосредоточился на воспитании их семилетней дочери Милы. 

Темы

Анастасия ЗаворотнюкПетр ЧернышевТроекуровское кладбище

Другие сейчас читают