Миле уже 7! Младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения: трогательные кадры с праздника
После смерти Анастасии Заворотнюк её младшая дочь Мила растёт в окружении любви и заботы — вместе с отцом, фигуристом Петром Чернышёвым, и под присмотром старших брата и сестры. На днях девочке исполнилось семь лет: близкие устроили ей трогательный праздник.
Анастасия Заворотнюк была матерью троих детей: двух дочерей и сына. Анна и Майк родились в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а Мила — в отношениях звезды сериала «Моя прекрасная няня» с фигуристом Петром Чернышевым.
После кончины актрисы в мае прошлого года младшая дочь живет с отцом в особняке Подмосковья. Анна и Майк очень любят сестру и часто проводят с ней время. На днях Миле исполнилось семь лет — она отметила день рождения. Для именинницы близкие организовали яркий праздник с аниматорами. Анна поделилась трогательным видео с виновницей торжества. Мила выглядела очаровательно: распущенные светлые волосы, кружевное черное платье, белые колготки и лаковые туфельки.
Девочке преподнесли нежно-розовый торт из крема и бисквита с изящным оформлением. Мила задула свечи под аплодисменты и праздничную песню. Старшая сестра с теплотой обратилась к ней.
Анна призналась, что восхищается тем, какой прекрасный человек растет у них в семье. «Вчера был день рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться её ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются, ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного. Мы всегда рядом», — эмоционально отметила Анна.