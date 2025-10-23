Миле уже 7! Младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения: трогательные кадры с праздника

Анна призналась, что восхищается тем, какой прекрасный человек растет у них в семье. «Вчера был день рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться её ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются, ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного. Мы всегда рядом», — эмоционально отметила Анна.