Младшая дочь Заворотнюк уже пошла в 1-й класс - вот как выглядит Мила

После смерти Анастасии Заворотнюк 29 мая 2024 года забота о младшей сестре во многом легла на плечи Анны. Актрисы не стало на 54-м году жизни после тяжёлой борьбы с опухолью мозга. В своих постах Анна признаётся, что ей особенно тяжело оттого, что мама так и не успела увидеть своего внука — сына, которого она родила в апреле. "Мамочка, уже год без тебя… Так хочется рассказать тебе так много, познакомить с внуком, снова услышать твой голос и смех. Ты дарила так много тепла и радости. Мне тебя всегда будет не хватать", — писала дочь актрисы.