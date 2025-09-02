Младшая дочь Заворотнюк уже пошла в 1-й класс - вот как выглядит Мила
Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк была мамой троих детей. Двое старших — Анна и Майкл — родились в её браке с Дмитрием Стрюковым, а младшая дочь Мила появилась на свет уже в союзе с фигуристом Петром Чернышёвым. Долгое время девочку не показывали публике, но в честь 1 сентября сделали исключение.
Вчера старшая дочь актрисы, 29-летняя Анна, поделилась радостным событием — её младшая сестра пошла в первый класс. Девушка опубликовала фотографии, на которых нежно обнимает Милу. Подписчики в комментариях признали, что девочка очень красивая. "Милочка пошла в школу. Как быстро летит время! Пусть её школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий", — написала Анна под снимком.
После смерти Анастасии Заворотнюк 29 мая 2024 года забота о младшей сестре во многом легла на плечи Анны. Актрисы не стало на 54-м году жизни после тяжёлой борьбы с опухолью мозга. В своих постах Анна признаётся, что ей особенно тяжело оттого, что мама так и не успела увидеть своего внука — сына, которого она родила в апреле. "Мамочка, уже год без тебя… Так хочется рассказать тебе так много, познакомить с внуком, снова услышать твой голос и смех. Ты дарила так много тепла и радости. Мне тебя всегда будет не хватать", — писала дочь актрисы.