Год без Анастасии Заворотнюк: в годовщину смерти актрисы к могиле пришла вся ее семья
Сегодня исполнился ровно год с того дня, как не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Она скончалась 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с опухолью головного мозга. Сегодня близкие приехали на Троекуровское кладбище, чтобы почтить ее память.
На могиле Анастасии всегда царит порядок, много живых цветов, установлен православный крест и ее фото. Говорят, что вдовца артистки, фигуриста Петра Чернышева, часто видят здесь: он всегда приносит на могилу любимой букеты цветов. Сегодня он также был там - положил цветы, перекрестился и поцеловал крест. Рядом с ним были мама актрисы Валентина Заворотнюк и дочь Мила. Позже к ним присоединились недавно ставшая мамой старшая дочь Анаставии Анна с братом Майклом.
«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична. Светлая и вечная память», — написали родные Заворотнюк в соцсетях.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала мамой - 2 апреля у нее родился сын. «Добро пожаловать в мир, свет души моей», — написала счастливая мама и уточнила, что ее сын получил имя Марсель. Интересно, что он родился в канун дня рождения бабушки Анастасии Заворотнюк. Актриса появилась на свет 3 апреля.