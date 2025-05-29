Год без Анастасии Заворотнюк: в годовщину смерти актрисы к могиле пришла вся ее семья

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична. Светлая и вечная память», — написали родные Заворотнюк в соцсетях.