Кристен Стюарт задумалась об эмиграции из США - может, переберется в Латвию?

Критика Стюарт в адрес Трампа имеет и личную историю. Еще в 2012 году, задолго до его президентства, он публично комментировал ее личную жизнь, призывая Роберта Паттинсона расстаться с актрисой после скандала вокруг ее измены. Эти высказывания Трампа Стюарт позже называла навязчивыми и абсурдными. «Он был зол на меня и буквально одержим. Я не могла понять, как это вообще возможно. Это казалось безумием», — вспоминала она позже. В 2017 году Стюарт иронично обыграла эту историю во время ведения шоу Saturday Night Live, пошутив, что Трамп, вероятно, был влюблен не в нее, а в ее бойфренда.