Кристен Стюарт задумалась об эмиграции из США - может, переберется в Латвию?
Кристен Стюарт, снявшая свой режиссерский дебют в Латвии, все громче говорит о возможном отъезде из США. Актриса признается, что больше не чувствует творческой свободы на родине и рассматривает Европу как пространство для честного кино без ограничений.
Актриса Кристен Стюарт заявила, что, вероятно, не планирует оставаться в США на постоянной основе, поскольку больше не чувствует там творческой свободы. В интервью британской газете Sunday Times звезда призналась, что политическая и культурная атмосфера в стране все сильнее влияет на кинематограф и работу независимых авторов.
По словам Стюарт, она рассматривает возможность снимать фильмы за пределами США, прежде всего в Европе, а затем выпускать их для американской аудитории.
«Я не могу свободно работать в США. Но я не хочу полностью сдаваться. Я бы хотела снимать фильмы в Европе, а затем впихивать их в глотку американскому народу», — заявила актриса.
Одним из примеров такого подхода стал ее режиссерский дебют — фильм «Хронология воды», экранизация автобиографических мемуаров американской пловчихи и писательницы Лидии Юкнавич. Картина рассказывает о детской травме, насилии, зависимости и поиске собственного голоса. Съемки фильма проходили в Латвии, и, по словам Стюарт, реализовать этот проект в США было бы практически невозможно.
Актриса также резко высказалась о возможных мерах, обсуждавшихся при Дональде Трампе, включая идею введения стопроцентных тарифов на фильмы, снятые за пределами США. Такая политика, по ее мнению, может разрушить международное сотрудничество в киноиндустрии и вынудить многих авторов окончательно покинуть страну.
Критика Стюарт в адрес Трампа имеет и личную историю. Еще в 2012 году, задолго до его президентства, он публично комментировал ее личную жизнь, призывая Роберта Паттинсона расстаться с актрисой после скандала вокруг ее измены. Эти высказывания Трампа Стюарт позже называла навязчивыми и абсурдными. «Он был зол на меня и буквально одержим. Я не могла понять, как это вообще возможно. Это казалось безумием», — вспоминала она позже. В 2017 году Стюарт иронично обыграла эту историю во время ведения шоу Saturday Night Live, пошутив, что Трамп, вероятно, был влюблен не в нее, а в ее бойфренда.
Сегодня Кристен Стюарт живет между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, однако признает, что в долгосрочной перспективе не видит себя в США. При этом она не собирается разрывать связь с американской аудиторией и намерена продолжать выпускать фильмы, ориентированные на зрителей по обе стороны Атлантики. Пока актриса не уточняет, где именно планирует обосноваться в Европе и станет ли эмиграция окончательной. Однако ее слова ясно дают понять: Кристен Стюарт все активнее выстраивает свою карьеру за пределами США — и, похоже, не собирается оглядываться назад.