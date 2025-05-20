Режиссерский дебют Кристен Стюарт, который снимали и в Латвии, заслужил стоячие овации в Каннах

После показа, когда в зале включили свет, Кристен Стюарт — в элегантном белом костюме и шляпе — обняла команду, поцеловала свою супругу Дилан Майер и поблагодарила публику: «Это безумное и сюрреалистичное приключение. Мы только что закончили фильм — он даже еще не полностью готов! Мы буквально в последний момент успели вскочить в этот поезд. Спасибо вам, черт побери!» — сказала она со сцены, после чего буквально прыгнула в объятия руководителя фестиваля Тьерри Фремо.