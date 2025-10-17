Снято в Латвии: Кристен Стюарт в Лондоне представила фильм о внутренней силе и самопознании
Кристен Стюарт в этом году не просто представила свой режиссёрский дебют - фильм «Хронология воды» (The Chronology of Water) — картина стала международной копродукцией, и ключевые съёмки проходили в Латвии.
Премьера фильма состоялась 16 октября в Лондоне, на фестивале BFI, где Кристен Стюарт появилась в стильном мини-платье в чёрно-белой гамме.
Согласно официальным источникам, основные съёмки фильма длились шесть недель летом 2024 года — в июне и июле — и прошли в Латвии и на Мальте.
Фильм стал копродукцией четырёх стран — США, Франции, Великобритании и Латвии. В Латвии над производством картины работала компания Forma Pro Films, наряду с CG Cinema International, Scott Free Productions и другими партнёрами.
Интересно, что Латвия не просто стала «местом съёмок», но и архитектурно-технически выступила как холст: некоторые латвийские локации были переоборудованы под американские города, упоминаемые в мемуарах Лидии Юкнавич — Нью-Йорк и Сан-Диего.
«Хронология воды» рассказывает о Лидии Юкнавич, женщине, которая преодолевает травматичное детство, использует плавание, отношения и письмо, чтобы обрести голос. Стюарт не только выступила режиссёром, но и соавтором сценария. В интервью она упоминала, что съёмки в Латвии дали ей творческую свободу, удаление от Голливуда и возможность работать вне строгих рамок индустрии.
