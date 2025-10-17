Снято в Латвии: Кристен Стюарт в Лондоне представила фильм о внутренней силе и самопознании
фото: Vida Press
Кристен Стюарт представила свой режиссёрский дебют на Лондонском кинофестивале BFI 2025 года.
Мировые звезды

Снято в Латвии: Кристен Стюарт в Лондоне представила фильм о внутренней силе и самопознании

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Кристен Стюарт в этом году не просто представила свой режиссёрский дебют - фильм «Хронология воды» (The Chronology of Water) — картина стала международной копродукцией, и ключевые съёмки проходили в Латвии. 

Премьера фильма состоялась 16 октября в Лондоне, на фестивале BFI, где Кристен Стюарт появилась в стильном мини-платье в чёрно-белой гамме. 

фото: SplashNews.com/ Vida Press
Кристен Стюарт в приподнятом настроении пообщалась с поклонниками у лондонского кинотеатра Curzon Cinema в районе Мэйфэр.
Кристен Стюарт в приподнятом настроении пообщалась с поклонниками у лондонского кинотеатра Curzon Cinema в районе Мэйфэр.

Согласно официальным источникам, основные съёмки фильма длились шесть недель летом 2024 года — в июне и июле — и прошли в Латвии и на Мальте. 

Фильм стал копродукцией четырёх стран — США, Франции, Великобритании и Латвии. В Латвии над производством картины работала компания Forma Pro Films, наряду с CG Cinema International, Scott Free Productions и другими партнёрами. 

Интересно, что Латвия не просто стала «местом съёмок», но и архитектурно-технически выступила как холст: некоторые латвийские локации были переоборудованы под американские города, упоминаемые в мемуарах Лидии Юкнавич — Нью-Йорк и Сан-Диего. 

«Хронология воды» рассказывает о Лидии Юкнавич, женщине, которая преодолевает травматичное детство, использует плавание, отношения и письмо, чтобы обрести голос. Стюарт не только выступила режиссёром, но и соавтором сценария. В интервью она упоминала, что съёмки в Латвии дали ей творческую свободу, удаление от Голливуда и возможность работать вне строгих рамок индустрии. 

Темы

ЛатвияСШАКристен СтюартНью-ЙоркOtkrito.lv

Другие сейчас читают