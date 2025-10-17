Снято в Латвии: Кристен Стюарт в Лондоне представила фильм о внутренней силе и самопознании

«Хронология воды» рассказывает о Лидии Юкнавич, женщине, которая преодолевает травматичное детство, использует плавание, отношения и письмо, чтобы обрести голос. Стюарт не только выступила режиссёром, но и соавтором сценария. В интервью она упоминала, что съёмки в Латвии дали ей творческую свободу, удаление от Голливуда и возможность работать вне строгих рамок индустрии.