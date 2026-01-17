ВИДЕО: Иван Ургант появился на церемонии прощания с Игорем Золотовицким
В Москве простились с Игорем Золотовицким - актером, режиссером и педагогом. На церемонию приехал и телеведущий Иван Ургант, который давно не появлялся на публике.
Режиссер ушел из жизни 14 января от рака желудка. Только самые близкие знали, что Золотовицкий полгода боролся со страшным недугом. 10 января состояние артиста резко ухудшилось: врачи положили его в больницу и подключили к ИВЛ.
Одним из первых на прощание прибыл Евгений Гришковец, Евгений Маргулис пробежал с букетом алых роз мимо репортеров. Еще на церемонию прощания приехала ведущая и актриса Юлия Меньшова, которая в конце 2025-го года простилась со своей знаменитой мамой Верой Алентовой.
Также на церемонии были замечены Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Максим Матвеев, Андрей Смоляков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Марина Зудина, Константин Эрнст, Ирина Апексимова, Екатерина и Александр Стриженовы.
Но больше всех внимание привлек Иван Ургант. Телеведущий возложил цветы к гробу артиста, обнялся с его сыновьями и поцеловал руку его жене. Шоумен впервые за долгое время появился на публике в России, на прощание с Золотовицким он пришел вместе с женой.
Похоронили Золотовицкого на Троекуровском кладбище.