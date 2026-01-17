ВИДЕО: Иван Ургант появился на церемонии прощания с Игорем Золотовицким

Но больше всех внимание привлек Иван Ургант. Телеведущий возложил цветы к гробу артиста, обнялся с его сыновьями и поцеловал руку его жене. Шоумен впервые за долгое время появился на публике в России, на прощание с Золотовицким он пришел вместе с женой.