"Я думала, никто не заметит": Памела Андерсон до сих пор удивляется шуму вокруг своего отказа от косметики
58-летняя Памела Андерсон неожиданно для себя запустила «эффект домино» в мире красоты: отказ от макияжа, начавшийся еще в 2019 году после смерти ее многолетнего визажиста Алексис Вогель, стал громкой темой только в 2023-м — когда актриса вышла на Неделю моды в Париже практически без косметики и ее фото мгновенно разлетелись по соцсетям. Андерсон признается, что до сих пор удивлена, какой шум это вызвало.
В 2019 году Памела Андерсон начала постепенно отказываться от макияжа после смерти своего многолетнего визажиста Алексис Вогель. Однако широкой публике это решение стало известно лишь в 2023 году, когда она появилась на Неделе моды в Париже в ставшем вирусным выходе — практически без макияжа. Вспоминая реакцию, она рассказала HELLO!, что даже спустя два года все еще удивляется тому «ажиотажу», который вызвала.
«Это довольно забавно, — сказала она. — Я не думала, что произведу такой фурор или что кто-то вообще обратит внимание, так что это приятный сюрприз».
Памела, когда-то известная своим культовым образом секс-символа — осветленными волосами, ярким гламурным макияжем и подчеркнуто сексуальной одеждой, — позже признавалась, что этот публичный образ был скорее «мультяшным персонажем», ролью, с которой она соглашалась играть. «У людей есть такой “накачанный” образ меня — от Playboy до “Спасателей Малибу”, от моих рок-н-рольных мужей и всего остального, — сказала она Better Homes & Gardens в 2024 году. — И как бы я ни устраивала званые ужины и ни готовила все эти блюда для семьи и моих детей, публично этого не было видно. Но я и сама поддерживала тот образ, который вокруг меня создали. Я рада, что все это было, но очень рада и тому, где я нахожусь сейчас».
Хотя некоторые критики сомневались в ее выборе почти полностью отказаться от макияжа, многие поклонники и сторонники похвалили ее за принятие естественной красоты. Ее сын Брэндон прокомментировал: «Мне это нравится! Так горжусь тобой. Какой невероятный год!» — и фанаты высказывались в том же духе, называя ее примером подлинности.
В интервью People Андерсон объяснила, что она «не против макияжа», но признала, что раньше «использовала его как защиту». Сейчас же принятие себя принесло ей «другую форму свободы». Она поделилась: «Я не думаю о том, как выгляжу. Я создаю персонажа и как будто нахожусь в переходном периоде. Иногда ловлю себя на том, что смотрю в зеркало и говорю: “Ох! Боже, кто это?” Но разве это не весело? Это просто здорово». Она также сказала, что по-новому ценит «интересные лица, лица постарше», что отражает ее изменившееся восприятие красоты.
Эта трансформация совпала с запуском ее бренда ухода за кожей Sonsie в 2023 году. К 2024 году Андерсон стала совладелицей и соавтором продуктов, включая Cleansing Mousse с эссенцией шиповника, вдохновленную ее розовым садом в Ванкувере. Ее ставка на естественность и заботу о себе соответствует более широкому посланию, в котором она бросает вызов традиционным стандартам красоты.
После ухода из публичной жизни в 2019 году Андерсон вернулась в 2022-м, дебютировав на Бродвее в роли Рокси Харт в мюзикле «Chicago». Ее документальный фильм «Pamela, A Love Story» и автобиография «Love, Pamela» стали мировыми хитами и принесли ей номинацию на «Эмми». В 2024 году она вновь активизировала актерскую карьеру, сыграв в получившем высокие оценки критиков фильме Джии Копполы «The Last Showgirl», который назвала «ролью, которую я ждала всю свою карьеру». Эта работа принесла ей первые крупные актерские номинации в индустрии, включая «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.
Помимо «The Last Showgirl», Андерсон добилась кассового успеха вместе с Лиамом Нисоном в ремейке «The Naked Gun» и сейчас снимается в «Love Is Not the Answer» с Майклом Серой, Джейми Дорнаном и Стивом Куганом, что говорит о яркой новой фазе ее карьеры.
Вспоминая свой путь, Андерсон сказала в интервью Today Show в 2023 году: «Мне гораздо комфортнее в собственной коже, но я также работаю в индустрии, которая очень сфокусирована на красоте. И я подумала: “Я брошу вызов красоте”. Думаю, именно вызовы самим себе помогают нам оставаться молодыми и красивыми. И я искренне верю: красота идет изнутри, и вам не обязательно играть по этим правилам».