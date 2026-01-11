"Я думала, никто не заметит": Памела Андерсон до сих пор удивляется шуму вокруг своего отказа от косметики

Памела, когда-то известная своим культовым образом секс-символа — осветленными волосами, ярким гламурным макияжем и подчеркнуто сексуальной одеждой, — позже признавалась, что этот публичный образ был скорее «мультяшным персонажем», ролью, с которой она соглашалась играть. «У людей есть такой “накачанный” образ меня — от Playboy до “Спасателей Малибу”, от моих рок-н-рольных мужей и всего остального, — сказала она Better Homes & Gardens в 2024 году. — И как бы я ни устраивала званые ужины и ни готовила все эти блюда для семьи и моих детей, публично этого не было видно. Но я и сама поддерживала тот образ, который вокруг меня создали. Я рада, что все это было, но очень рада и тому, где я нахожусь сейчас».