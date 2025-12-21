Принц Уильям впервые привез сына туда, где сам оказался в 11 лет благодаря принцессе Диане

Уильям неоднократно говорил о том, что в его семье важно нормально, без табу, обсуждать тему бездомности: он часто поднимает ее с детьми в повседневных ситуациях, например по дороге в школу. В документальном фильме 2024 года Prince William: We Can End Homelessness он рассказывал, как пример матери сформировал его взгляды и как теперь он старается прививать такие же ценности своим детям.