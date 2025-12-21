Принц Уильям впервые привез сына туда, где сам оказался в 11 лет благодаря принцессе Диане
Принц Уильям впервые привез своего сына, принца Джорджа, в лондонскую благотворительную организацию The Passage, помогающую бездомным людям, продолжив семейную традицию поддержки тех, кто сталкивается с этой проблемой. Отец и сын помогли подготовить ежегодный рождественский обед организации, пообщавшись напрямую с сотрудниками, волонтерами и получателями помощи.
The Passage имеет для принца Уильяма глубокое личное значение: впервые его привела туда покойная мать, принцесса Диана, когда ему было 11 лет. Визиты Дианы в эту организацию, и публичные, и частные, оставили у Уильяма неизгладимое впечатление и вдохновили его на многолетнюю приверженность борьбе с бездомностью. Теперь Уильям передает это понимание и сострадание своему старшему сыну: 12-летний принц Джордж сопровождал отца в St Vincent’s Centre в Вестминстере.
Во время визита Уильям и Джордж засучили рукава и помогали готовить еду, включая йоркширские пудинги и брюссельскую капусту, упаковывали наборы с предметами первой необходимости, пекли капкейки и украшали рождественскую елку. Елка была подарена Вестминстерским аббатством после рождественской службы Together at Christmas, организованной принцессой Уэльской. Праздничный обед готовили примерно для 150 человек, оказавшихся без жилья, подчеркивая важность поддержки и чувства общности в праздничный сезон.
Особенно трогательным моментом стало то, что принц Джордж оставил подпись в книге посетителей на той же странице, где ранее, в декабре 1993 года, расписались его бабушка, принцесса Диана, и отец. Сообщается, что Джордж был впечатлен, увидев подпись бабушки, и воскликнул: «Вау. Ок». Генеральный директор The Passage Мик Кларк назвал это «моментом гордого отца» для Уильяма, который знакомил Джорджа с работой организации и людьми, которым она помогает.
Уильям также представил Джорджу Сару и Брайана, пару, познакомившуюся благодаря The Passage после того, как оба пережили жизнь на улице, и теперь они помолвлены. Сара рассказала, что организация стала для них семьей, особенно на Рождество, подчеркнув: роль The Passage выходит далеко за рамки предоставления крыши над головой, она дает людям сообщество, поддержку и надежду.
Визит прошел в теплой и дружеской атмосфере. Уильям вновь встретился с Клодетт Докинс, шеф-поваром организации, которая участвовала вместе с принцем в документальном фильме о бездомных. По словам Кларка, обстановка была непринужденной и искренней, а отец и сын много шутили, работая бок о бок на кухне.
Эта поездка стала частью более широкой, многолетней работы Уильяма - миссии, унаследованной от принцессы Дианы и ставшей одной из центральных в его общественной деятельности. В 2023 году он запустил Homewards, программу, нацеленную на то, чтобы положить конец бездомности в Великобритании, показывая, что она может стать «кратковременной, редкой и не повторяющейся». The Passage является одним из ключевых партнеров этой инициативы наряду с другими организациями, включая Centrepoint.
Уильям неоднократно говорил о том, что в его семье важно нормально, без табу, обсуждать тему бездомности: он часто поднимает ее с детьми в повседневных ситуациях, например по дороге в школу. В документальном фильме 2024 года Prince William: We Can End Homelessness он рассказывал, как пример матери сформировал его взгляды и как теперь он старается прививать такие же ценности своим детям.