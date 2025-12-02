ФОТО: династия Спенсер снова в центре внимания - племянницы принцессы Дианы блистают на красной дорожке в Лондоне

Сестры Спенсер — дочери брата Дианы, Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера. У них также есть старшая сестра Китти. В январе 2025 года Китти, Амелия и Элиза дали интервью журналу Tatler, в котором рассказали о том, как их двоюродный брат принц Уильям взял под свое покровительство один из благотворительных проектов Дианы — организацию Centrepoint — в числе первых своих королевских патронажей. «Думаю, [Диана] придала этому имени известность. Centrepoint — давняя и очень важная благотворительная организация, которую моя семья и я поддерживаем много лет, — сказала Китти об организации, цель которой — помогать бездомной молодежи в Великобритании. — Я чрезвычайно горжусь своим двоюродным братом принцем Уильямом и тем, что он делает и продолжает делать, поддерживая Centrepoint и жизненно важную работу, которую эта организация проводит для бездомных молодых людей».