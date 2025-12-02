ФОТО: династия Спенсер снова в центре внимания - племянницы принцессы Дианы блистают на красной дорожке в Лондоне
На красной дорожке Fashion Awards 2025 в Лондоне снова встретились мода и королевское наследие: 33-летние сестры-близнецы леди Амелия и леди Элиза Спенсер, племянницы принцессы Дианы, вышли в идеально скоординированных сверкающих платьях, напомнив, что интерес к стилю семьи Спенсер не уступает интересу к британской монархии.
1 декабря 33-летние сестры-близнецы, племянницы покойной принцессы Дианы, вышли на красную дорожку в лондонском Royal Albert Hall в сочетанных сверкающих платьях от Gaurav Gupta.
Леди Элиза выбрала белое прямое платье без рукавов с высоким воротом, полностью расшитое блестящим декором. Образ дополнили длинные серьги, а волосы она убрала в гладкую высокую укладку.
Леди Амелия остановилась на платье без бретелек шампанского оттенка с фигурным вырезом и сияющими деталями. Частично полупрозрачная ткань была драпирована на одной стороне и образовывала небольшой шлейф. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги с жемчугом и также собрала волосы в гладкую прическу.
Премия Fashion Awards вручается Британским модным советом совместно с Pandora и «призвана отметить глобальное влияние модели, которая доминировала в индустрии в последние 12 месяцев».
Сестры Спенсер — дочери брата Дианы, Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера. У них также есть старшая сестра Китти. В январе 2025 года Китти, Амелия и Элиза дали интервью журналу Tatler, в котором рассказали о том, как их двоюродный брат принц Уильям взял под свое покровительство один из благотворительных проектов Дианы — организацию Centrepoint — в числе первых своих королевских патронажей. «Думаю, [Диана] придала этому имени известность. Centrepoint — давняя и очень важная благотворительная организация, которую моя семья и я поддерживаем много лет, — сказала Китти об организации, цель которой — помогать бездомной молодежи в Великобритании. — Я чрезвычайно горжусь своим двоюродным братом принцем Уильямом и тем, что он делает и продолжает делать, поддерживая Centrepoint и жизненно важную работу, которую эта организация проводит для бездомных молодых людей».