Z-свадьба года: Шаман и Мизулина сочетались браком в оккупированном Донецке
Два российских пропагандиста, 33-летний исполнитель хита "Я русский!" и 41-летняя глава "Лиги безопасного интернета", узаконили отношения. Правда, без платья, фаты, нормального банкета и Путина в качестве свидетеля.
Ярослав Дронов, более известный как Шаман, и Екатерина Мизулина объявили о своем бракосочетании в соцсетях. Церемония прошла в оккупированном Россией Донецке, причем среди гостей заметили главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. Видимо, когда говоришь «Я русский!», нужно и расписываться соответственно.
Молодожены появились в ЗАГСе в одинаковых рубашках цвета хаки и черных брюках. Очень патриотично и практично — сразу после ЗАГСа можно хоть на концерт, хоть на передовую.
После официальной части торжества молодожены отметили событие... на парковке ресторана быстрого питания. Там же Екатерина и бросила букет невесты случайным прохожим, поскольку подруг на свадьбе не предусмотрели.
Мизулина и Шаман поженились в Донецке— Вот Так (@vottak_tv) November 5, 2025
ℹ️ 1 сентября Z-артист подарил Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец опубликовал видео, где он в «русском лесу»… pic.twitter.com/vx2nfQxZbo
Для Дронова это уже третья попытка построить семейное счастье. Первый брак (2012-2016) подарил ему дочь Варвару. Второй (2017-2024) связал его с топ-менеджером холдинга USM Еленой Мартыновой, которая, по слухам, и сделала из него главного певца «эпохи СВО». Развелись они всего полгода назад, в сентябре 2024-го. А уже через несколько месяцев артист целовался с Мизулиной на глазах у школьников.
Мизулина, кстати, жалуется на тяготы публичности. «Не могу выйти из дома спокойно», «снимают, какие продукты в тележке», «хочется просто посидеть дома» — сетует 41-летняя невеста. Правда, это не помешало ей выложить видео со свадьбы в соцсети и лично прокомментировать событие для СМИ. Для Екатерины это первый брак, и можно только посочувствовать — свадебное платье так и не довелось примерить. Зато теперь у нее есть муж, который поет про то, что он русский. Будем надеяться, что третья попытка окажется для Шамана удачной. По крайней мере, общие «ценности» у пары точно есть.