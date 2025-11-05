Z-свадьба года: Шаман и Мизулина сочетались браком в оккупированном Донецке

Мизулина, кстати, жалуется на тяготы публичности. «Не могу выйти из дома спокойно», «снимают, какие продукты в тележке», «хочется просто посидеть дома» — сетует 41-летняя невеста. Правда, это не помешало ей выложить видео со свадьбы в соцсети и лично прокомментировать событие для СМИ. Для Екатерины это первый брак, и можно только посочувствовать — свадебное платье так и не довелось примерить. Зато теперь у нее есть муж, который поет про то, что он русский. Будем надеяться, что третья попытка окажется для Шамана удачной. По крайней мере, общие «ценности» у пары точно есть.