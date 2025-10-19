Русский, но не запатентованный: почему Шаман пролетел с регистрацией звучного бренда
Попытка певца Шамана узаконить собственную "русскость" окончилась бюрократическим фиаско. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову в регистрации названия его самой популярной песни в качестве товарного знака.
Глава российского Роспатента Юрий Зубов в беседе с "РИА Новости" пояснил, что выражение «Я русский» слишком общеупотребительно. По его словам, товарный знак должен обладать «различительными свойствами» — то есть помогать покупателю отличить продукцию одного производителя от другого. А поскольку «Я русский» могут сказать сразу миллионы человек, ведомство решило, что защищать эту фразу законом было бы, мягко говоря, нечестно.
«Слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу общеупотребимости, не соответствует критериям охраноспособности», — подчеркнул Зубов. Проще говоря, нельзя приватизировать то, чем пользуется весь народ.
Напомним, что Шаман еще в октябре 2024 года подал две заявки на регистрацию этого выражения. Первая касалась, как водится, «национального алкогольного набора» — вина, водки, ликера и других напитков, под которыми, вероятно, планировалось воспевать родину. Вторая заявка была посвящена парфюмерии и косметике: от блеска для губ до блесток для тела. Однако в августе 2025 года Роспатент вынес вердикт: «русским быть можно, но зарегистрировать это — нельзя».