Русский, но не запатентованный: почему Шаман пролетел с регистрацией звучного бренда

Напомним, что Шаман еще в октябре 2024 года подал две заявки на регистрацию этого выражения. Первая касалась, как водится, «национального алкогольного набора» — вина, водки, ликера и других напитков, под которыми, вероятно, планировалось воспевать родину. Вторая заявка была посвящена парфюмерии и косметике: от блеска для губ до блесток для тела. Однако в августе 2025 года Роспатент вынес вердикт: «русским быть можно, но зарегистрировать это — нельзя».