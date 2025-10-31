Что стало с мальчиком с огромными глазами, сыгравшим главную роль в фильме "Жизнь прекрасна"
Фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997) — одно из тех редких произведений, где трагедия и свет человечности сливаются в нечто поистине великое. История итальянского еврея Гвидо, превращающего ужас концлагеря в игру, чтобы спасти психику сына, тронула миллионы зрителей и принесла фильму три «Оскара». Но особенно зрителям запомнился мальчик с огромными глазами — Джозуэ, сын главного героя.
Заключенного в концлагере ребенка сыграл Джорджо Кантарини, которому тогда было всего пять лет. И хотя с тех пор прошло почти три десятилетия, зрители до сих пор спрашивают: что стало с тем мальчиком, ради которого Гвидо делал невозможное?
Джорджо Кантарини родился 12 апреля 1992 года в Урбино, Италия. Когда кастинг-директора фильма «Жизнь прекрасна» искали ребёнка на роль сына главного героя, они увидели в маленьком Джорджо ту самую непосредственность и живость, которые требовались для роли.
Мальчик не был профессиональным актёром, но Роберто Бениньи сумел раскрыть в нём естественную детскую эмоциональность. Позже режиссёр говорил, что успех фильма во многом принадлежит именно Джорджо — «его глаза рассказали больше, чем любые слова».
Фильм стал мировым феноменом. Он получил три премии «Оскар» и вошёл в десятку самых трогательных картин всех времён. Маленький Кантарини в одночасье стал знаменит.
После фильма «Жизнь прекрасна» Джорджо снялся ещё в одном большом фильме — «Гладиаторе» Ридли Скотта (2000), где сыграл сына главного героя в исполнении Рассела Кроу. Его появление там — короткое, но очень эмоциональное.
Казалось, мальчика ждёт блестящая карьера, но Джорджо решил не торопиться. Он окончил школу, получил образование, а затем вернулся к актёрству осознанно. В отличие от многих детей-звёзд, он не стал жертвой ранней славы и не пытался жить прошлым. Он говорит, что роль Джозуэ навсегда останется с ним, но не определяет его как человека:
«Я благодарен той роли, но моя жизнь не закончилась в концлагере вместе с Гвидо. Я всё ещё ищу, кем могу быть сам».
Сегодня Джорджо Кантарини живёт между Италией и США, участвует в театральных постановках, снимается в независимых проектах и короткометражках. Он также занимается режиссурой и продюсированием.
На фотографиях последних лет — красивый, уверенный мужчина с мягкой улыбкой и узнаваемыми глазами того самого мальчика из фильма. Он не гонится за славой, предпочитая глубокие, искренние проекты массовому успеху.