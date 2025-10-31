Что стало с мальчиком с огромными глазами, сыгравшим главную роль в фильме "Жизнь прекрасна"

Казалось, мальчика ждёт блестящая карьера, но Джорджо решил не торопиться. Он окончил школу, получил образование, а затем вернулся к актёрству осознанно. В отличие от многих детей-звёзд, он не стал жертвой ранней славы и не пытался жить прошлым. Он говорит, что роль Джозуэ навсегда останется с ним, но не определяет его как человека: