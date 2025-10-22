Больная раком Маргарита Симоньян не верит в смерть и готовится появиться в эфирах в париках и тюрбанах

«Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом. И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. Вот о встрече или невстрече Путина и Трампа в Будапеште — переживаю. А о волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то», — отметила пропагандистка, которая готовится вновь появиться в эфире и заранее приобрела парики и тюрбаны.