Больная раком Маргарита Симоньян не верит в смерть и готовится появиться в эфирах в париках и тюрбанах
45-летняя пропагандистка поделилась подробностями своей болезни. По словам Маргариты Симоньян, рак груди развился у неё из-за сильнейшего эмоционального потрясения, которое она пережила из-за несчастья с мужем.
В конце декабря режиссер Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Всё это время его супруга Маргарита Симоньян находилась рядом с ним.
«Я жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было НИЧЕГО. В декабре всё случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак», — говорит Симоньян.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT рассказала, что сначала приняла симптомы болезни за межреберную невралгию. Лишь 1 сентября, после обращения к врачам, выяснилось, что у неё рак груди. Симоньян уже прошла первый курс химиотерапии, сообщают росСМИ.
«Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом. И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. Вот о встрече или невстрече Путина и Трампа в Будапеште — переживаю. А о волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то», — отметила пропагандистка, которая готовится вновь появиться в эфире и заранее приобрела парики и тюрбаны.
«У меня не 3 стадия, а 1–2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», — рассказала Симоньян.
Тигран Кеосаян умер, не приходя в сознание, 26 сентября 2025 года. У Симоньян и Кеосаяна трое детей: 12-летняя Марьяна, 11-летний Баграт и шестилетняя Маро. «Завещание на детей не составляю, поскольку мои наследники и так — мои дети. Как-нибудь разберутся, надеюсь», — написала телеведущая в своём Telegram-канале.