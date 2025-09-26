После нескольких месяцев комы умер пропагандист Тигран Кеосаян
Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа - его не стало сегодня ночью. Ему было 59 лет.
Известный российский пропагандист Тигран Кеосаян около 9-ти месяцев назад был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Он перенес клиническую смерть и с тех пор оставался в состоянии комы.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - написала в Telegram-канале его жена Маргарита Симоньян, главный редактор агентства "Россия сегодня", которая регулярно навещала мужа в больнице и утверждала, что он начал подавать признаки сознания. "Он отвечает. Не говорит, но отвечает", — рассказывала несколько месяцев назад Симоньян. По ее словам, тот моргал в ответ на просьбы, реагировал движениями рук и губ.
Однако Кеосаян скончался, не приходя в сознание. Все это время он находился в отделении реанимации одной из московских больниц. К слову, недавно Симоньян сообщила, что больна раком.
Тигран Кеосаян - российский режиссер, телеведущий и известный пропагандист, который с начала российского вторжения в Украину активно поддерживал кремлевскую позицию. Он публично говорил об уничтожении украинцев, призывал российские власти использовать ядерное оружие и ударить им по Киеву.