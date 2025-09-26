После нескольких месяцев комы умер пропагандист Тигран Кеосаян

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - написала в Telegram-канале его жена Маргарита Симоньян, главный редактор агентства "Россия сегодня", которая регулярно навещала мужа в больнице и утверждала, что он начал подавать признаки сознания. "Он отвечает. Не говорит, но отвечает", — рассказывала несколько месяцев назад Симоньян. По ее словам, тот моргал в ответ на просьбы, реагировал движениями рук и губ.