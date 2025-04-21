Что сейчас происходит с пропагандистом Тиграном Кеосаяном, который впал в кому в декабре 2024 года

Пропагандистка вспоминает, что первый месяц после того как ее супруг впал в кому, она буквально жила в больнице. «Мне казалось, что сердце просто разорвется и я больше не поднимусь. Я его очень люблю... У нас никогда не повышался голос, мы были безоблачно счастливы. Я была самой счастливой женщиной в мире, от него я слышала только "красавица моя"».