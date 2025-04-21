Что сейчас происходит с пропагандистом Тиграном Кеосаяном, который впал в кому в декабре 2024 года
Известный российский пропагандист Тигран Кеосаян был экстренно госпитализирован в конце прошлого года из-за проблем с сердцем. Как стало известно, он перенес клиническую смерть и с тех пор остается в состоянии комы. Супруга Кеосаяна, главред агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, регулярно навещает мужа и утверждает, что он начал подавать признаки сознания.
«Он отвечает. Не говорит, но отвечает», — рассказала Симоньян. По ее словам, 59-летний Кеосаян моргает в ответ на просьбы, реагирует движениями рук и губ, когда она с ним разговаривает. «Ему скажешь: "Если ты меня слышишь, моргни", он моргает. Я ему говорю что-то — он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Когда целую — пальцы подгибает», — поделилась 45-летняя Симоньян в эфире программы «Судьба человека».
До 30 января, по словам Симоньян, Тигран никак не реагировал на внешние раздражители, но затем состояние стало постепенно меняться. Несмотря на это, врачи по-прежнему не дают никаких прогнозов.
«Это все находится за пределами медицины», — говорит Маргарита Симоньян. — «Кто-то выходит из комы через шесть лет, кто-то — через месяц, кто-то — никогда. Почему так, никто не знает. Даже лучшие специалисты не могут объяснить, как и когда "просыпается" мозг».
Пропагандистка вспоминает, что первый месяц после того как ее супруг впал в кому, она буквально жила в больнице. «Мне казалось, что сердце просто разорвется и я больше не поднимусь. Я его очень люблю... У нас никогда не повышался голос, мы были безоблачно счастливы. Я была самой счастливой женщиной в мире, от него я слышала только "красавица моя"».