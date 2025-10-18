ВИДЕО: Белла Хадид встревожила фанатов после выхода на подиум Victoria’s Secret

Выход на подиум Victoria’s Secret стал первым крупным появлением Беллы после болезни. Несмотря на эффектный образ и аплодисменты зрителей, поклонники заметили, что модель выглядела «истощённой» и «напряжённой». Некоторые пользователи соцсетей выразили мнение, что организаторам шоу следовало бы заменить её на другую модель, если Белла чувствовала себя плохо. «Если ей было тяжело, можно было отдать крылья другой девушке», — отметил один из фанатов.