ВИДЕО: Белла Хадид встревожила фанатов после выхода на подиум Victoria’s Secret
фото: BACKGRID/ Vida Press
Белла Хадид во время закрывающего выхода на шоу Victoria’s Secret.
Фанаты обеспокоены состоянием Беллы Хадид после ее закрывающего выхода на шоу Victoria’s Secret. Она выглядела уставшей и с трудом держалась на подиуме, что вызвало волну обсуждений на фоне её недавней борьбы с болезнью Лайма и госпитализацией.

Американская супермодель Белла Хадид вызвала волну беспокойства среди поклонников после своего появления на показе Victoria’s Secret в среду вечером. Видео с финального выхода модели, где она закрывает шоу в эффектном серебристом комплекте с бахромой, трусиках в тон и массивными белыми крыльями, распространилось в TikTok и вызвало бурное обсуждение.

фото: BACKGRID/ Vida Press
Фанаты заподозрили, что Белла плохо себя чувствовала. На кадрах заметно, что 29-летняя модель несколько раз опускает взгляд и будто ищет опору, держась за крылья. Один из пользователей TikTok написал: «Она будто еле держится. Я думал, она упадёт».

Другие комментаторы предположили, что Белла «находилась в режиме выживания» или «чуть не потеряла сознание». Некоторые отмечали, что крылья, которыми традиционно завершают шоу, «выглядят слишком тяжёлыми» и могли стать причиной дискомфорта модели. Пока представители Беллы Хадид не прокомментировали эти слухи.

Опасения фанатов усилились на фоне недавних новостей о состоянии здоровья модели. В сентябре Белла поделилась в соцсетях снимками из больничной палаты, где проходила лечение болезни Лайма, с которой борется с 2012 года. На фото модель была подключена к капельнице и выглядела ослабленной.

Выход на подиум Victoria’s Secret стал первым крупным появлением Беллы после болезни. Несмотря на эффектный образ и аплодисменты зрителей, поклонники заметили, что модель выглядела «истощённой» и «напряжённой». Некоторые пользователи соцсетей выразили мнение, что организаторам шоу следовало бы заменить её на другую модель, если Белла чувствовала себя плохо. «Если ей было тяжело, можно было отдать крылья другой девушке», — отметил один из фанатов.

