"Извините, что часто пропадаю": у супермодели Беллы Хадид обострилась болезнь Лайма

О болезни Лайма Белла впервые рассказала ещё в 2012 году, когда ей поставили диагноз. В апреле 2023 года модель призналась, что её состояние ухудшилось после стоматологической операции, вызвавшей обострение симптомов и высыпания на лице. В интервью Vogue в мае этого года она призналась, что даже повседневные задачи вроде принятия душа для неё часто становятся испытанием. Несмотря на трудности, Белла Хадид продолжает делиться реальностью своей болезни, показывая фанатам честные кадры из больницы и заручаясь их поддержкой.