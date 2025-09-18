"Извините, что часто пропадаю": у супермодели Беллы Хадид обострилась болезнь Лайма
Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала серию откровенных фото из больницы, рассказав подписчикам о многолетней борьбе с болезнью Лайма и получив волну поддержки.
28-летняя супермодель Белла Хадид в очередной раз рассказала поклонникам о своей борьбе с болезнью Лайма. На новых снимках, опубликованных в Instagram, звезда Vogue предстает с капельницами, катетерами и кислородной маской. На одном из кадров модель плачет, приложив пакет льда ко лбу, на другом — лежит в больничной палате с плюшевой игрушкой на коленях. Вокруг неё стоят букеты цветов и открытки, а время она коротает за карточными играми. «Извините, что часто пропадаю, я люблю вас», — подписала пост Хадид.
На сообщение быстро откликнулась её сестра Джиджи: «Я люблю тебя! Надеюсь, скоро почувствуешь себя так же хорошо, как заслуживаешь!» К публикации присоединились и коллеги Беллы — Кортни Кардашьян, Кэндис Свейнпол, Хелена Кристенсен и Элль Макферсон.
О болезни Лайма Белла впервые рассказала ещё в 2012 году, когда ей поставили диагноз. В апреле 2023 года модель призналась, что её состояние ухудшилось после стоматологической операции, вызвавшей обострение симптомов и высыпания на лице. В интервью Vogue в мае этого года она призналась, что даже повседневные задачи вроде принятия душа для неё часто становятся испытанием. Несмотря на трудности, Белла Хадид продолжает делиться реальностью своей болезни, показывая фанатам честные кадры из больницы и заручаясь их поддержкой.
Белла Хадид в Каннах в мае 2018 года
Фанаты поддержали модель сотнями комментариев: «Береги себя, мир всегда ждёт мисс Беллу Хадид», «Держись, королева, мы посылаем позитив для выздоровления!» и «Что ты делаешь для лечения Лайма? У меня тоже он есть, было бы здорово поделиться опытом».