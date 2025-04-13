Белла Хадид покорила Париж: стройная фигура, идеальный пресс и дерзкий образ в стиле 2000-х

Белла Хадид уже давно стала иконой стиля, вдохновляющей на эксперименты с модой и спортом. Этот выход — очередное напоминание о том, что тренд на «нулевые» не сдает позиций, а спортивное тело и уверенность в себе — лучший аксессуар.