Беллу Хадид заметили в Париже 12 апреля 2025 года, когда она покидала съемочную площадку шоу The Beauty. Модель выглядела безупречно стильно в сочетании денима и черной кожи, продемонстрировав элегантный и одновременно повседневный образ.
Стиль и красота
Сегодня 12:45
Белла Хадид покорила Париж: стройная фигура, идеальный пресс и дерзкий образ в стиле 2000-х
Белла Хадид вновь доказала, что уличная мода — ее стихия. Прогуливаясь по улицам Парижа, супермодель привлекла все взгляды — ее стройная фигура и идеально проработанный пресс не оставили равнодушными ни прохожих, ни фотографов.
Для выхода в свет Белла Хадид выбрала образ в духе начала 2000-х: укороченный черный топ с высоким воротом, подчеркивающий идеальные очертания талии, кожаная куртка и низкие серые джинсы, обрамленные поясом с металлическими деталями. Образ завершили миниатюрные солнечные очки, строгая зачесанная прическа и черная сумка с тиснением под крокодила. Особое внимание привлек рельефный пресс модели — видно, что она над ним серьезно работает.
На таких длинных стройных ногах любая вещь будет сидеть идеально!
Белла Хадид уже давно стала иконой стиля, вдохновляющей на эксперименты с модой и спортом. Этот выход — очередное напоминание о том, что тренд на «нулевые» не сдает позиций, а спортивное тело и уверенность в себе — лучший аксессуар.
Вот это пресс!