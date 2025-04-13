Белла Хадид покорила Париж: стройная фигура, идеальный пресс и дерзкий образ в стиле 2000-х
фото: SplashNews.com/ Vida Press
Беллу Хадид заметили в Париже 12 апреля 2025 года, когда она покидала съемочную площадку шоу The Beauty. Модель выглядела безупречно стильно в сочетании денима и черной кожи, продемонстрировав элегантный и одновременно повседневный образ.
Стиль и красота

Белла Хадид покорила Париж: стройная фигура, идеальный пресс и дерзкий образ в стиле 2000-х

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Белла Хадид вновь доказала, что уличная мода — ее стихия. Прогуливаясь по улицам Парижа, супермодель привлекла все взгляды — ее стройная фигура и идеально проработанный пресс не оставили равнодушными ни прохожих, ни фотографов.

Для выхода в свет Белла Хадид выбрала образ в духе начала 2000-х: укороченный черный топ с высоким воротом, подчеркивающий идеальные очертания талии, кожаная куртка и низкие серые джинсы, обрамленные поясом с металлическими деталями. Образ завершили миниатюрные солнечные очки, строгая зачесанная прическа и черная сумка с тиснением под крокодила. Особое внимание привлек рельефный пресс модели — видно, что она над ним серьезно работает.

фото: SplashNews.com/ Vida Press
На таких длинных стройных ногах любая вещь будет сидеть идеально!
На таких длинных стройных ногах любая вещь будет сидеть идеально!

Белла Хадид уже давно стала иконой стиля, вдохновляющей на эксперименты с модой и спортом. Этот выход — очередное напоминание о том, что тренд на «нулевые» не сдает позиций, а спортивное тело и уверенность в себе — лучший аксессуар.

фото: SplashNews.com/ Vida Press
Вот это пресс!
Вот это пресс!

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