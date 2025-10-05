8 причин, почему Кейт Уинслет выглядит потрясающе в 50 лет
Кейт Уинслет отмечает 50-летие, оставаясь одной из самых узнаваемых актрис Великобритании. За три десятилетия карьеры она получила шесть номинаций на «Оскар» и стала обладательницей статуэтки за роль в фильме «Чтец», а сегодня делится своим простым и практичным подходом к уходу за собой и здоровью.
В последние годы Кейт Уинслет стала своего рода «случайной иконой красоты». Женщина средних лет, которая не поддалась давлению стареть определённым образом на публике, Кейт пропагандирует простое и здравое отношение к внешности, которое воспринимается как глоток свежего воздуха. Вот как ей удаётся выглядеть так хорошо в 50 лет.
«Меньше значит больше» на красной дорожке
Хотя мероприятия и телевизионные эфиры часто требуют яркого макияжа и сложных укладок, Уинслет ещё в начале карьеры решила следовать собственному чувству стиля. «Помню, как приехала на Венецианский кинофестиваль спустя пару лет после "Титаника", — рассказала она в интервью в 2021 году. — Я решила, что постригу волосы очень коротко. Думаю, это был бунт против того гламурного голливудского образа. Ужас! Зачем я это сделала? Я ненавидела свои короткие волосы! А ещё этот невероятно чёрный смоки-айз, который всё время растекался. Я выглядела так, будто вычистила дымоход и меня при этом ударило током. Именно тогда я поняла, что важно правило “меньше значит больше”».
Хорошие брови решают многое
Во время съёмок мини-сериала «Мейр из Исттауна» в 2020 году её героиня практически не пользовалась косметикой, имела отросшие корни волос и «неряшливые» брови, которые Уинслет сама дорисовывала. «У меня собственная форма бровей — невероятно правильная, — призналась актриса. — Это не комплимент, а факт. У меня они от матери, у дочери такие же, у сестры тоже. Мы их не щипаем. Для Мейр это выглядело бы смешно, слишком модно».
Наслаждаться процессом подготовки
«У Кейт есть определённые предпочтения в макияже, — говорит её давняя подруга и визажист Лиза Элдридж. — Но я знаю её лицо настолько хорошо, что могу накрасить её с закрытыми глазами. Иногда у нас есть всего несколько минут до выхода на красную дорожку, но если времени больше, мы просто наслаждаемся процессом: маски под глаза, массаж лица и только потом макияж».
Умываться холодной водой
Кейт не увлекается сложными бьюти-ритуалами, но всегда утром умывается холодной водой. «Это снимает отёчность, сужает поры и просто пробуждает», — говорила она. В 30 лет актриса столкнулась с проблемами кожи из-за гормональных изменений, что заставило её уделять больше внимания здоровью. Сейчас, при необходимости, она обращается к косметологу.
Не бояться стричь волосы самостоятельно
«Кейт очень неприхотлива в уходе за волосами, и часто сама их подстригает», — делится её стилист Никола Кларк, которая работает с актрисой уже 25 лет. Основные стрижки делаются раз в год, но сама Уинслет делает корректировки в течение года. Она также предпочитает простые средства для ухода за волосами.
Естественный цвет и минимум окрашивания
По словам Кларк, у Кейт «типичный европейский светло-русый оттенок», который они лишь слегка осветляют для эффекта выгоревших на солнце волос: «Она любит, чтобы цвет выглядел естественно, как после отдыха на свежем воздухе».
Коллаген как добавка
В начале года в интервью Harper’s Bazaar Уинслет призналась, что была удивлена результатами от приёма порошкового коллагена. «Кожа стала более упругой, сияющей и менее морщинистой, особенно на ногах», — сказала она.
Здравый подход к фитнесу
Кейт Уинслет занимается на велотренажёре, которым пользуется вся её семья, и признаётся, что больше не стремится «хорошо выглядеть ради публики». Сейчас спорт для неё — способ сохранить силу и здоровье костей, чтобы избежать травм.
В конце 1990-х молодая актриса подвергалась жёсткой критике таблоидов из-за внешности. Сегодня она смотрит на это иначе: «Я больше себя не критикую — это осталось в прошлом. Сейчас я стараюсь заботиться о себе изнутри, а не наоборот. Я позволяю себе быть мягче к самой себе. Уверена, что негатив делает сердце и ум уродливыми. Самые красивые люди — это добрые, заботливые и любознательные».