8 причин, почему Кейт Уинслет выглядит потрясающе в 50 лет

Хотя мероприятия и телевизионные эфиры часто требуют яркого макияжа и сложных укладок, Уинслет ещё в начале карьеры решила следовать собственному чувству стиля. «Помню, как приехала на Венецианский кинофестиваль спустя пару лет после "Титаника", — рассказала она в интервью в 2021 году. — Я решила, что постригу волосы очень коротко. Думаю, это был бунт против того гламурного голливудского образа. Ужас! Зачем я это сделала? Я ненавидела свои короткие волосы! А ещё этот невероятно чёрный смоки-айз, который всё время растекался. Я выглядела так, будто вычистила дымоход и меня при этом ударило током. Именно тогда я поняла, что важно правило “меньше значит больше”».