Нина Добрев вышла в свет: спустя 15 лет после "Дневников вампира" актриса выглядит так, будто время над ней не властно
Новые фотографии актрисы Нины Добрев, прославившейся ролью Елены Гилберт в культовом сериале «Дневники вампира», вызвали волну обсуждений в соцсетях. С момента премьеры сериала прошло уже 15 лет, а актрисе в январе исполнилось 36 лет — и поклонники уверены: она почти не изменилась.
Когда сериал «Дневники вампира» стартовал (в 2010 году), актриса Нина Добрев стала одной из ярчайших звезд подростковой драмы. Сейчас ей 36, и глядя на свежие фото, невозможно не заметить — внешне она почти не изменилась. Мягкие черты лица, сияющая кожа, выразительный взгляд — поклонники в соцсетях шутят: «Где морщинки? Это как будто она ушла на съемки и вернулась вчера», «Она всё так же выглядит, как в первом сезоне сериала. Как будто время остановилось!», «Елена Гилберт или реальная Нина Добрев — разницы нет, ни одна морщинка не добавилась».
На новых снимках Добрев позирует в элегантных образах: строгий черный жакет с белыми акцентами, вечерние платья, сдержанный макияж с акцентом на естественную красоту. В образах прослеживается тренд минимализма с изюминкой.
Но секреты молодости актрисы — не магия, а привычки, признанные ею в интервью.
С годами Нина сменила подход к бьюти-рутине. По её словам, в 20-е она иногда засыпала с макияжем, но сейчас категорически на это не пойдет. «Я стала намного строже: каждый вечер смываю косметику, наношу увлажнение», — признаётся актриса.
Она также акцентирует внимание на ежедневном использовании солнцезащитного крема. «Когда была моложе, считала, что из-за оливкового оттенка кожи SPF не так нужен. Но с возрастом поняла: это не только про преждевременное старение — это и вопрос здоровья», — рассказывает Добрев.
Ещё один её выбор — минимализм в макияже: «Когда кожа хорошая, мало что нужно, чтобы выглядеть красиво», — говорит она, подчеркнув, что стала больше вкладываться в уход, чем в декоративную косметику.
Для особых случаев Нина использует LED-маски и продвинутые технологии: в интервью Forbes она рассказала, что одну из таких масок считает любимым инструментом своего арсенала.
Что касается волос, актриса признаётся: мытье три раза в неделю, а каждый третий раз — маска с кератином или аргановым маслом. «Иногда надеваю шапочку, маску — и еду так на съёмки», — делится она.