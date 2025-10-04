Нина Добрев вышла в свет: спустя 15 лет после "Дневников вампира" актриса выглядит так, будто время над ней не властно

Когда сериал «Дневники вампира» стартовал (в 2010 году), актриса Нина Добрев стала одной из ярчайших звезд подростковой драмы. Сейчас ей 36, и глядя на свежие фото, невозможно не заметить — внешне она почти не изменилась. Мягкие черты лица, сияющая кожа, выразительный взгляд — поклонники в соцсетях шутят: «Где морщинки? Это как будто она ушла на съемки и вернулась вчера», «Она всё так же выглядит, как в первом сезоне сериала. Как будто время остановилось!», «Елена Гилберт или реальная Нина Добрев — разницы нет, ни одна морщинка не добавилась».