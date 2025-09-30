Новая звезда португальского фаду Диана Вилариньо выступит в Доме культуры VEF

Диана начала петь в возрасте семи лет, исполняя народные песни, а уже в девять лет открыла для себя фаду – жанр музыки, который поначалу казался ей предназначенным для старшего поколения. В пятнадцать лет она стала постоянной певицей в своем первом доме фаду, а три года спустя, окончив среднюю школу, отправилась в Индию, где участвовала в волонтерской программе – опыте, который и сегодня является важной частью её жизни.