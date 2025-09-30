Новая звезда португальского фаду Диана Вилариньо выступит в Доме культуры VEF
14 октября в 19:00 в Доме культуры VEF слушателей ждет особенное музыкальное событие – на сцену выйдет одна из самых ярких современных исполнительниц фаду из Португалии, Диана Вилариньо (Diana Vilarinho). Объединение культуры Северной Риги приглашает в чувственное путешествие в сердце Лиссабона, где в музыке встречаются судьба, тоска и искренность.
ОТ ДЕТСКОГО ОТКРЫТИЯ ДО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ
Диана начала петь в возрасте семи лет, исполняя народные песни, а уже в девять лет открыла для себя фаду – жанр музыки, который поначалу казался ей предназначенным для старшего поколения. В пятнадцать лет она стала постоянной певицей в своем первом доме фаду, а три года спустя, окончив среднюю школу, отправилась в Индию, где участвовала в волонтерской программе – опыте, который и сегодня является важной частью её жизни.
К своему 20-летию Диана уже добилась значительных успехов: в 2008 году она победила в престижном конкурсе «Grande Noite do Fado» и неоднократно выступала на крупнейшем фестивале фаду в Португалии – «Caixa Alfama» в Лиссабоне.
ТРАДИЦИЯ И НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Творческий мир Дианы основан на глубоком уважении к традициям фаду – она часто выступает в легендарных лиссабонских домах фаду, включая «Tasca do Chico», при этом предлагая современное видение жанра. Среди своих главных вдохновителей она называет Марию Жозе да Гию (1929–1992) и Карлоша ду Карму (1939–2021). На её путь оказали влияние также легенды фаду Амалия Родригеш и Мариза.
АЛЬБОМ И СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2021 году вышел дебютный альбом Дианы, выпущенный под лейблом Sony Music и спродюсированный певцом фаду Рикарду Рибейру. В репертуаре альбома – в том числе песня, написанная и скомпонованная одной из самых ярких современных исполнительниц фаду, Карминью. Запись подтвердила место Дианы среди ведущих голосов нового поколения фаду.
ПУТЬ К БОЛЕЕ ШИРОКОМУ ПРИЗНАНИЮ
В 2025 году артистка привлекла широкое внимание, участвуя в национальном отборе Португалии на конкурс «Евровидение» – «Festival da Canção» с песней «Cotovia», посвященной женским голосам и солидарности. Своим эмоционально сильным выступлением Диана заняла второе место, укрепив статус певицы, чье искусство объединяет историческую память и современное звучание.
«Концерт 14 октября – отличная возможность встретиться с этой молодой звездой лично, здесь, у нас, в Доме культуры VEF», – рассказывают организаторы концертного цикла «Koncerts ar odziņu».
КОНЦЕРТ В РИГЕ
В Доме культуры VEF Диана Вилариньо выступит вместе с традиционным трио фаду – португальской гитарой, акустической гитарой и бас-гитарой. У слушателей будет возможность ощутить как интимную атмосферу лиссабонских домов фаду, так и мощь жанра на большой сцене.
Примечание. Билеты доступны во всех кассах SIA «Biļešu paradīze», в информационном центре Дома культуры VEF и онлайн.