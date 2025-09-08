"Лучшая жена" отправилась в мусорник! Никита Пресняков на камеру избавился от символа брака с Аленой Красновой
История любви Никиты Преснякова и Алены Красновой, которая начиналась как роман подростков и завершилась громкой свадьбой в 2017 году, подошла к концу. Супруги официально объявили о разводе, подтвердив слухи, ходившие последние месяцы. А теперь Никита и вовсе сделал неприятный жест в сторону бывшей жены.
19 августа в совместном заявлении Никита Пресняков и Алена Краснова признались, что прожитое десятилетие стало важным этапом в их жизни. «Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но, самое главное, они были наполнены опытом», — говорится в обращении.
Однако, как отмечают экс-супруги, со временем их взгляды на жизнь и семью стали расходиться. «Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это означает, что мы выросли в разные стороны».
Никита и Алена были знакомы с детства, ведь их дачи в Подмосковье находились по соседству. Позже их дружба переросла в роман, и уже в 2017 году они сыграли пышную свадьбу, собравшую под одной крышей представителей нескольких знаменитых семей.
Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой
Слухи о кризисе в отношениях появились в 2024 году, когда стало известно, что Никита проводит больше времени в США, занимаясь клипмейкерством и музыкой, а Алена часто возвращается в Россию.
Новость о разводе вызвала оживлённые дискуссии в соцсетях. Некоторые пользователи пытались «объяснить» причины разрыва, на что Пресняков резко отреагировал: «Не надо, пожалуйста, гадать своей „очевидностью“, когда вы понятия не имеете буквально ни в чём, что у нас происходило за 10 лет», — написал музыкант. При этом на вопрос подписчиков, удалось ли сохранить тёплые отношения, он ответил коротко: «Остались!»
Но, судя по всему, на самом деле все не так уж и хорошо. Сегодня Никита выбросил в мусорную корзину статуэтку в стиле «Оскара» с надписью Best Wife («Лучшая жена»), что явно не говорит ни о чем хорошем. Когда-то эта шуточная награда была символом любви и признания в адрес Алены Красновой. Сегодня она стала лишь напоминанием о прошлом, от которого артист решил избавиться.
Никита продолжает карьеру в США, где работает над музыкальными и видеопроектами. Алена же вернулась в Москву и после разрыва не спешит делиться подробностями личной жизни, ограничившись лишь официальным комментарием о причинах развода.