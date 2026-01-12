Не догадаетесь: эксперты назвали самую тяжелую кризисную ситуацию в 2025 году в Латвии
Эксперты признали самым серьезным кризисом прошлого года в Латвии ситуацию, когда во время муниципальных выборов не работала электронная система подсчета голосов.
В ежегодный Латвийский кризисный топ, который формируется на основе анализа событий предыдущего года и опроса экспертов с опытом в сфере управления организациями, также вошли повреждение в Балтийском море кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения, несанкционированный полет дрона над территорией Рижского международного аэропорта, а также пропуск структур Государственной службы доходов партии героина весом 450 килограммов.
Также в топе упомянуты случаи отравления детей после употребления в пищу продукции кооперативного общества молочных производителей «Страупе» и ситуация, когда автомобили Службы неотложной медицинской помощи выстраивались в очередь у приемного отделения Клинической университетской больницы имени Страдыня.
По оценке экспертов, внимания заслуживают и наезд поезда на двух подростков в Иманте, отстранение врача после подозрительных смертей в Баусской больнице, освобождение Мартина Гауса от должности председателя правления авиакомпании airBaltic, а также отставка руководства Рижской Восточной клинической университетской больницы в связи с финансированием реконструкции Латвийского онкологического центра.
В подготовке рейтинга приняли участие консультант по кризисному управлению Оярс Стуре, политолог и директор агентства общественных отношений Mediju tilts Филипс Раевскис, профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс, руководитель программы «Бизнес и экономика» факультета социальных наук Рижского университета имени Страдыня Анита Гайле, руководитель по маркетингу и коммуникациям компании KPMG Лита Графа, а также финансист и инвестор Марис Манчинскис.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что врачи поставили печальный диагноз: латвийское здравоохранение идет к кризису и краху.