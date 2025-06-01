"Я всегда знала, что некрасива": актриса Тильда Суинтон "отключила сексуальность" и рада этому

У Тильды двое детей от шотландского художника и драматурга Джона Бирна. Это двойняшки — сын Ксавье и дочь Онор, 6 октября им исполнится 28 лет. С 2004 года Тильда Суинтон живет с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом, который моложе ее на 18 лет. Собственный возраст ее, похоже, совершенно не интересует. Тильда часто цитирует свою бабушку, которая, дожив до 97 лет, говорила: «Возраст — смешная вещь. Чем старше, тем смешнее». Видимо, поэтому Тильда так часто играет не просто персонажей старше себя, а настоящих древних старух. Более того, в фильме «Суспирия» итальянского режиссера Луки Гуаданьино она играет даже не старуху, а старика — если бы не титры, Тильду в этой роли никто бы не узнал. Кстати, в этом фильме у нее целых три роли — главы балетной школы Мадам Бланк, старой ведьмы Матери Маркос и психиатра Доктора Клемперера, который раскрывает заговор ведьм. Это не единственный фильм, в котором Тильда Суинтон едина в нескольких лицах. Режиссеры уже давно соревнуются друг с другом в деле «клонирования» актрисы. В картине Пон Чжун Хо «Окча» Тильда играет двух сестер, в фильме «Вечная дочь» — мать и дочь. Но больше всего ролей — целых четыре! — она сыграла в научно-фантастической комедии «Техносекс»: ученая и три ее клона-киборга.