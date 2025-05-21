Почему Андрей Данилко отказывается переводить свои старые хиты с русского на украинский?
51-летний артист Андрей Данилко, ставший популярным благодаря образу Верки Сердючки, рассказал, что уже давно сочиняет песни исключительно на украинском языке. Но почему он не переводит русские хиты?
По словам Данилко, он действительно хочет показать свои проекты поклонникам, однако не может этого сделать, ведь большинство людей, с которыми он работал над композициями, или выехали за границу, или отошли в мир иной. А вот чтобы сделать новый репертуар самостоятельно, нужно потратить немало времени
Андрей Данилко не планирует переводить свои русскоязычные треки, ведь так, по его словам, не получится создать качественный материал. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина", передает Obozrevatel.
"Я вам скажу, что я их (украиноязычные песни) писал давно. Мне так жаль, что я не могу это показать. Сейчас объясню почему. Для того, чтобы показать, надо время и людей, вот именно специалистов. Молодежи это проще, потому что они свое могут сделать. Те люди, с которыми я работал, или их нет, потому что они умерли уже, или выехали. Мне в этом смысле сложно сделать этот репертуар. И нужна такая остановка, чтобы сесть, и это сделать", – высказался артист.