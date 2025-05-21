Почему Андрей Данилко отказывается переводить свои старые хиты с русского на украинский?

Андрей Данилко поделился, что несколько раз пытался перевести свои старые треки на украинский язык, однако вместо хороших музыкальных произведений у него "получился КВН". Поэтому звезда больше не хочет заниматься такой деятельностью и в целом считает, что есть определенные композиции, которые не подлежат подобным изменениям. "Вот переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Ивасюк – это для меня пример, как талантливо написать. Я всем говорил, что будет популярно только талантливое. А это всегда поиск: найти то, что будет и о вас, и оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. Мне кажется, я нашел какие-то такие формулировки, ну, конечно, от Сердючки, которые можно легко подпевать, и запоминать, и рисуется какая-то история в этом. Новые песни я пишу на украинском. И мне кажется, что они, получаются, очень неплохими", – отметил Данилко.